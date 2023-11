ForniBollenti Exxx…Polzive!!! Spunta un giallo dolomitico a Forni di Sotto: il sindaco di Forni di Sopra rinuncia a un incarico per la progettazione di un’opera da 1milione e 200mila euri. Sospetto traffico d’influenze.

Si aiutano a vicenda e, talvolta, rinunciano agli incarichi. Qualche anno fa fu il sindaco di Forni di Sotto a rinunciare a un incarico che gli era stato affidato dal sindaco di Forni di Sopra. Ora il sindaco di Forni di Sopra, il faraone Lenna, rinuncia a un incarico a Forni di Sotto. Cosa sta accadendo nella calotta fornese a pochi mesi dalle elezioni? Con comunicazione del 18 ottobre scorso, lo studio Runcio Associati di Udine, titolare del progetto per la realizzazione di un centro sportivo del valore di 1 milione 200 mila euri, comunicava la modifica dei componenti dell’Associazione Temporanea d’Impresa. Il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, rinunciava all’incarico di mandante per conto della capogruppo “Runcio Associati”. Per tal motivo Gabriele Recht, titolare del servizio tecnico del comune, assunto con incarico fiduciario dal sindaco Coradazzi, prendeva atto che il raggruppamento tra professionisti per la predisposizione della progettazione,

direzione lavori, assistenza, misura, contabilità dell’intervento

denominato: “Completamento Centro Sportivo Tre Fontane”, sarà chiamato ATP Runcio Associati dell’ ingegner Edoardo Runcio con sede a Udine. La decisione del sindaco di Forni di Sopra ha insospettito i carnici visto che Lenna é al centro di una bufera alpina per via del mostro municipio da 5 milioni e mezzo di euri e gli affidamenti conseguenti. Ora viene comunicata la sua rinuncia di un incarico presso il comune del suo amico e collega Coradazzi. Traffico d’influenze? Incarichi di progettazione affidati sempre agli stessi professionisti? Corsie preferenziali fra Sotto e Sopra? Intanto in Carnia i danari piovono come foglie in autunno. Solo per questo opera: “Completamento Centro Sportivo Tre Fontane e la realizzazione fabbricato per copertura campo da tennis per creare palestra per potenziamento fisico atleti”, la regione ha stanziato 1 milione e 200mila euri. Ma c’è un altro retroscena che investe Forni di Sotto. Il sistema parentale fra alcune società e il sindaco.