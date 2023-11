EtiliciInNero Exxx…Polzive!!! Scoperto nel triveneto un giro di fatture false nel commercio delle bevande per circa 40milioni di euri. Evasi 7 milioni di Iva. Attenzione ai prezzi dei superalcolici sottocosto.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato 10 persone residenti nelle province di Treviso, Monza, Roma e Salerno ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e omessa dichiarazione. L’operazione si chiama “Italian Drink”, ed ha permesso di accertare l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere 7 milioni di euro di Iva nel commercio delle bevande. L’inchiesta della Procura della Repubblica di Treviso era basata su intercettazioni telefoniche e telematiche, operazioni sospette di riciclaggio, accertamenti bancari, materiale documentale (appunti, agende, manoscritti, scritture contabili, fatture, ecc..) e informatico (chat di WhatsApp, Telegram, messaggi di posta elettronica, contenuti audio e video) sequestrato dai finanzieri del Gruppo di Treviso, con il supporto dei Reparti delle Fiamme Gialle competenti per territorio, nel corso di 44 perquisizioni presso le sedi delle aziende coinvolte, in diverse località del territorio nazionale, tra cui Treviso, Padova, Bergamo, Monza-Brianza, Roma, Rieti, Salerno e Genova. Come funzionava il meccanismo fraudolento? le bevande, di provenienza comunitaria (Bulgaria, Germania, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna), venivano solo cartolarmente fatte transitare presso imprese “cartiere”, quasi tutte formalmente con sede a Roma, le quali, successivamente, cedevano la merce “sottocosto” alle aziende che avevano originariamente ed effettivamente intrattenuto i rapporti con i fornitori esteri, omettendo però ogni obbligo di dichiarazione e di versamento delle imposte. Il fulcro della frode è stato individuato in due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e Bergamo.