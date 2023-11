FeritaIsontina Exxx…Polzive!!! Superata l’emergenza maltempo resta l’allarme sanità: Scongiurato temporaneamente lo sciopero del personale dell’area isontina indetto da UilFpl e Nursind. Lo stato di abbandono è ormai cronico. Senza interventi immediati sarà proclamato lo sciopero di tutti lavoratori Asugi.

La situazione precipita ed è peggio di quella del grande fiume di venerdì scorso: devastante. Così non si può più andare avanti. Le richieste, presentate al Prefetto di Gorizia e “girate” all’assessore Riccardi e al direttore centrale salute Zamaro sono le seguenti: almeno 70 infermieri, 18 medici, 4 tecnici di laboratorio, 6 tecnici di radiologia, 3 fisioterapisti, 2 assistenti sociali, 1 dietologo, 2 dietiste e 20 amministrativi. Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind) inoltre, pretendono che venga rimosso il tetto di spesa, la proroga dei contratti in scadenza a fine anno e equa distribuzione delle risorse economiche e delle risorse umane fra l’area isontina e l’area giuliana.

Perfino Antonio Poggiana, direttore dell’azienda sanitaria, ha riconosciuto la difficile situazione della sanità nell’area isontina. Venerdì scorso ha voluto partecipare anche lui all’incontro con il Prefetto di Gorizia Ricciardi assieme alla delegazione di UilFpl e Nursind. Le due sigle sindacali che da mesi si battono per restituire al territorio la dignità operativa perduta con la riforma sanitaria. La situazione è ormai a livello di costante sofferenza che solo l’impegno e il senso di responsabilità del personale medico infermieristico consente di fornire all’utenza un servizio ancora adeguato, ma al limite della praticabilità. All’impegno dei sanitari va aggiunto il supporto delle istituzioni, soprattutto di Monfalcone con il sindaco Cisint e l’assessore Vita che sono sempre scesi in campo al fianco dei sindacati e in difesa dei presidi isontini. Date queste condizioni, per quanto tempo ancora potranno rimanere operative le unità di Gorizia e Monfalcone penalizzate, fra l’altro, dal “campanilismo sanitario” della quindicina di capi dipartimento dell’Azienda che, pur assunti con mansioni di presenze nelle due province, si rifiutano di oltrepassare il Timavo? Ma non disdegnano di intascare la golosa indennità di funzione pari a 28mila euri all’anno in più. E non basta, poiché alla questione del personale si aggiunge la voce “uscite”. Che sono impressionanti. L’azienda sanitaria Friuli Centrale accusa un risultato negativo stimato per l’anno in corso di 120 milioni di euri; il secondo elisoccorso presenterà un conto a fine anno di oltre 2 milioni di euri. Nell’ultima manovra da 337 milioni di euri, la regione ha completamente ignorato l’area isontina che si trova alla canna del gas. Per tal motivo, le sigle sindacali UilFpl e Nursind presenteranno a Riccardo Riccardi e al direttore Gianna Zamaro, le minime richieste per ripristinare i servizi che hanno già subito una riduzione di posti letto e di sedute operatorie; l’aumento delle liste d’attesa con il rischio di possibili e ulteriori chiusure di intere unità operative. «La Regione – insistono UilFpl e Nursind – si assuma le proprie responsabilità e successive conseguenze che potrebbero sfociare nella proclamazione di uno sciopero di tutto il personale sanitario delle aziende regionali. In attesa di un intervento da parte della Regione abbiamo deciso di congelare lo stato di agitazione per 15 giorni. Se non avremo risposte concrete da parte dell’Assessore alla Sanità e dal Direttore Centrale Salute, lo sciopero di tutti i lavoratori di ASUGI sarà inevitabile».