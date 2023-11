RovinaPd Exxx…Polzive!!! Qual’è il nuovo PD? Nella bassa pordenonese il partito è commissariato dal ducetto Agrusti. Sconsiderato attacco di Susi Centis al sindaco di San Vito Bernava.

Domani sera a Pasian di Prato (Ud) è convocata la riunione del Pd della nuova segretaria Caterina Conti. All’ordine del giorno l’elezione della direzione del partito e la nomina della segreteria regionale. Ma il vertice presenta una prima grana di assoluto rilievo che rimbalza dalla destra Tagliamento ed è legata al tema dell’ambiente e del Consorzio industriale Ponte Rosso. In poche parole il fattaccio Kronospan che si compie in questi termini: La capogruppo dei democratici in consiglio comunale a San Vito Susi Centis si è scagliata contro Bernava per una “colpevole assenza del sindaco all’assemblea del Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento, nella quale gli altri sindaci hanno assunto una severa posizione nei confronti dell’amministrazione sanvitese sulla vicenda Kronospan!” (In realtà era assente anche il sindaco di San Martino Del Bianco che, assieme a Bernava, raggiungono circa il 33% delle quote ndr). Secondo il Pd locale, il primo cittadino non avrebbe dovuto appellare la sentenza del Tar sull’insediamento della Silva Srl. Tradotto in termini politici, i Democratici tradiscono anche il loro idolo Elly Schlein che distribuisce parole “sante” sulla salvaguardia dell’ambiente ma che nella Bassa Pordenonese non sono gradite. Ma la capogruppo non perdona e insiste: “E’ evidente che si sta arrivando all‘isolamento politico, che si pensa di coprire con l’arroganza istituzionale”. La piegatura al ducetto-commissario del Pd Agrusti (Confindustria A.A. conta il 2% di quote nel Consorzio) è nelle cose. Piuttosto, l’isolamento è del Pd di San Vito rispetto ai temi dell’ambiente visto che i democratici di Casarsa hanno sempre rifiutato insediamenti industriali che pregiudichino l’ambiente. Non ultima la decisa protesta contro l’ipotesi di realizzare un nuovo inceneritore nella zona industriale Ponte Rosso. Tuttavia alla capogruppo sfugge l’illuminante “Piano Industriale 2024-26 e il Piano triennale delle opere pubbliche” approvato all’unanimità dai soci del Consorzio alcune settimane fa. Si leggono passaggi del presidente Barel che sono ben interpretati dal sindaco Bernava. Dice Barel: “ricordare i valori su cui si basa l’attrattività del consorzio: “Ambiente, territorio, persone. Tre concetti che nel tempo hanno reso il Consorzio un riferimento a livello locale, regionale e nazionale e stanno guidando l’operato dell’ente e le sue linee di sviluppo”. Come si vede, al primo posto del Piano c’è l’ambiente, non ciminiere. Perché Bernava dovrebbe tradire il mandato ricevuto dalla maggioranza dei sanvitesi? Quali interessi si nascondino dietro l’affaire Kronospan-Silva? L’attuale sindaco 2 anni fa ottenne oltre il 55% dei voti. Nel suo programma uno dei punti salienti era il no secco all’ampliamento della Kronospan. Diversa la posizione del Pd che con l’ex sindaco Di Bisceglie, succube del ducetto Agrusti, aveva facilitato in tutti i modi il progetto dell’ampliamento (Pac) alla Kronospan-Silva. Ma, come si vede, era isolato.