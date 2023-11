FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Autunno è tempo di Congressi per i Meloniani. Prima i provinciali poi i cittadini: Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.

Secondo disposizioni dell’entourage che fa capo alle sorelle d’Italia, Arianna e Giorgia, entro il mese di gennaio deve essersi conclusa la fase congressuale di Fratelli d’Italia relativa alle assemblee provinciali e cittadine. Durante l’ultima kermesse all’Ente Fiera di Martignacco, sono emerse le prime stesure e le prime date, ufficiose, rispetto ai rinnovi. Dovrebbe iniziare il provinciale di Gorizia domenica 19 novembre. Sull’area isontina il partito non è andato benissimo. Alle ultime regionali ha ottenuto un magro 13% classificandosi, nella coalizione, dietro Lega e Lista del Presidente. Tuttavia la senatrice Tubetti dovrebbe essere riconfermata. A Pordenone sono in corso i preparativi per convocare i lavori per la domenica successiva, il 26. La provincia della destra Tagliamento è quella che ha dato più soddisfazioni ai Benito Remix, innegabilmente targati Ciriani. E i risultati non tradiscono: primo partito della provincia alle ultime regionali col 22%. Il segretario uscente è il fedelissimo di Alessandro Ciriani, Emanele Loperfido e non ci sono dubbi che verrà rieletto. Dopo Gorizia e Pordenone sarà la volta di Udine, secondo partito del centrodestra alle regionali con il 17,5%. Il risultato ha permesso di eleggere in regione 3 consiglieri. In giunta c’è il vicepresidente. Per Gianni Candotto una buona credenziale da calare all’adunanza congressuale cui tuttavia non ha ancora sciolto la riserva. Potrebbe anche non candidarsi. Sulla data di Udine si cerca l’incastro con Gorizia e Pordenone per evitare appuntamenti troppo ravvicinati. Top secret su altri nomi. A Trieste, primo partito in provincia della coalizione, si andrà a dicembre. Non dovrebbero esserci dubbi sulla riconferma di Giacomelli. Dopo i congressi provinciali saranno convocati quelli cittadini.