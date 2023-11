ProIsraele Exxx…Polzive!!! Flop della Lega in solitaria alla manifestazione di Milano. Centrodestra diviso. Fratelli d’Italia e Forza Italia: andare in piazza è stato un errore. La delegazione friulana e le tormentose divisioni.

Non è bastata la trasferta della delegazione friulana (vedi foto) guidata da Dreosto per salvare dal flop di presenze l’iniziativa della Lega pro Israele di ieri in Largo Cairoli a Milano. Poche centinaia di persone hanno risposto all’invito di Salvini di raggiungere il capoluogo lombardo per manifestare contro i «nostalgici dell’odio e della paura. Questa è una piazza che reclama libertà di pensiero e parola – ha detto Salvini – La cosa che più mi ha colpito in negativo quando abbiamo convocato questa manifestazione sono state le decine di articoli che dicevano di non farla e di stare a casa perché è pericoloso. Voi siete la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura. E la paura è il primo risultato che portano a casa i terroristi». Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della manifestazione pro Israele di Milano. In realtà sulla manifestazione «per i valori occidentali» indetta dal leader leghista, gli alleati del centrodestra avevano mostrato più di una perplessità, con la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, che aveva invitato ad «evitare situazioni rischio» e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè (Forza Italia), che aveva rincarato la dose: «Non si tratta di un errore, ma è solo una questione di opportunità. La preoccupazione è che andare in piazza in questo momento, inconsapevolmente, possa attirare elementi esagitati, fomentare chi non crede nei nostri valori e provocare forti contestazioni». E a divisioni si sommano altre divisioni. Il partito da una parte, Fedriga dall’altra.

Circa 4.000 mila persone invece in piazza Oberdan nel corteo pro Palestina. «Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese». Sotto, una firma: «Partito Marxista-Leninista italiano». Avvicinati da Adnkronos, i manifestanti hanno così giustificato il loro sostegno al gruppo: «Hamas rappresenta l’unica vera resistenza per la Palestina e anti-imperialista. Ecco perché siamo con loro».