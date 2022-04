VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Tradito il voto dei sanvitesi. Il sindaco Bernava dà il via libera alla Kronospan, alla Silva e a un nuovo centro commerciali da 16mila mq.

La questione è legata ad un Piano attuativo comunale (PAC) che la giunta del sindaco precedente Di Bisceglie aveva approvato 45 giorni prima delle elezioni comunali. Un documento urgente che il centrosinistra si era affrettato ad approvare per evitare intoppi sul progetto di ampliamento della Kronospan. La nuova giunta Bernava aveva, in virtù delle promesse fatte in campagna elettorale ai cittadini, deliberato l’annullamento del piano. Oggi, il nuovo sindaco tradisce le promesse elettorali e, con la coda tra le gambe, annulla i suoi stessi provvedimenti. Dopo meno di sei mesi, il sindaco Bernava si rende protagonista di una figura di merda colossale. Traditi gli elettori di San Vito che avevano riposto la loro fiducia in un sindaco che oggi sembra l’asino di Buridano e, nell’incertezza, si piega al ducetto della Delizia Michelangelo Agrusti cui un Pubblico Ministero della procura di Treviso ha chiesto 8 mesi di carcere per tentata corruzione a un ufficiale della tributaria. Tornando all’armata Brancaleone di Alberto Bernava , in termini tecnici la determina, che diventa immediatamente eseguibile è firmata da Gianluca Maiarelli, già sindaco quota PD di Tavagnacco (Ud) e fortissimamente voluto come dirigente a San Vito al Tagliamento dall’ex sindaco Di Bisceglie . L’atto amministrativo è la certificazione che la giunta Bernava altro non è che la continuazione della maggioranza precedente. L’annullamento è di una gravità inaudita e apre le porte, rispetto alle autorizzazioni comunali, all’ampliamento della Kronospan, all’insediamento del deposito di scarti tossici della Silva e dell’insediamento di un centro commerciale da 16mila metri quadri da realizzare all’interno della zona artigianale dell’Ex Eridania. Una follia tutta friulana da inviare al carnevale di Viareggio.