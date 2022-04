SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! Bernava scaricato dalla maggioranza e coglionato da Delle Fratte. Il comune invia alla regione 3 pareri negativi contro la Krospan-Silva. Annunciato ricorso del Comitato ABC sulle delibere.

Il comune di San Vito al Tagliamento, malgrado l’innamoramento del sindaco Bernava per il ducetto della Delizia ha inviato ieri alla direzione centrale ambiente ed energia della regione Fvg alcune considerazioni rispetto all’ampliamento della Kronospan e l’insediamento della Silva. Tre pareri negativi clamorosi che mettono in risalto la pericolosità del progetto: Parere negativo per gli aspetti urbanistici. Parere negativo rispetto all’invarianza idraulica e un Parere sanitario negativo per gli aspetti emissivi e di salvaguardia della salute dei cittadini. Pareri negativi nel giorno in cui esplodono le false promesse in campagna elettorale del sindaco Bernava che stanno mettendo in crisi la maggioranza e indispettiscono gli elettori che si sentono traditi dal fellone sanvitese. Il pasticcio dell’annullamento delle delibere del Piano attuativo comunale è una spia rossa evidente della deriva velenosa che ha preso il sindaco. Sul merito il Comitato ABC ha annunciato ricorso sul dietro front all’annullamento delle delibere (vedi Leopost) determinato del dirigente Maiarelli. Sulla pagliacciata amministrativa di Bernava è intervenuto il consigliere comunale Delle Fratte che fa una sintesi perfetta: “…Non mi stupisco più di tanto – esordisce l’esponente del centrodestra – il fatto che non avessero preso in considerazione di portare in consiglio la famosa delibera di annullamento del Pac, mi faceva pensare che non avessero idea di cosa stessi parlando, il che conferma le loro incapacità, o, peggio, non volessero rendere impossibile deliberare. Di conseguenza – osserva Delle Fratte – tutto ciò che hanno detto in campagna elettorale su annullamento e balle varie lo hanno detto sulla base di pareri farlocchi, ignorando leggi e regolamenti”. Game Over.

In merito alle considerazioni negative sulla Kronospan viene rilevato che: “All’esterno, nei piazzali delle aziende Silva s.r.l. e di Kronospan S.p.A, è previsto il deposito dei rifiuti legnosi e anche, per periodi che variano da 2 giorni a 2 settimane, del materiale macinato (cippato) e bagnato per ridurre le polveri. La comprovata presenza di venti prevalenti da NNE trasporterà l’odore in un’area molto più estesa, coinvolgendo anche le aree abitate poste a sud della Zona Industriale. Tale fenomeno è ben noto agli abitanti di San Vito al Tagliamento e della Frazione di San Giovanni di Casarsa, che da anni lamentano forti odori molesti provenire dalla Zona Industriale (…). In quanto alla VISPA il comune rileva che alcuni gruppi suscettibili della popolazione (persone che soffrono di asma, malattie coronariche, BPCO e altre condizioni e malattie croniche) possano essere danneggiati dall’esposizione a breve termine a concentrazioni elevate di PM10 e che gli effetti sulla salute sono collegati in particolare alla mortalità per tutte le cause, mortalità per cause cardiovascolari; mortalità collegata a patologie respiratorie e mortalità collegata a patologie cerebrovascolari. Al fine di tutelare tutta la popolazione sanvitese, alla luce di quanto sopra e in base al principio di precauzione, esprime parere sanitario negativo. Vi è poi la presenza a 350 metri di un edificio comunale vincolato essendo un edificio di interesse ambientale in zona agricola “La casa sotto i gelsi”. Tale edificio risulta essere di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali. L’edificio è stato oggetto di importanti interventi di recupero a carico del Comune per una somma di circa 600.000,00 Euri. L’eventuale realizzazione dell’impianto Silva in prossimità dell’edificio potrebbe creare danno a questa attività con ricadute negative sul proseguimento delle attività socioeducatve e quindi lavorative, oltre a creare danno all’Amministrazione Comunale per gli ingenti investimenti realizzati fin ora.

In merito alla titolarità dei terreni si ricorda che la documentazione relativa a Silva s.r.l. è stata depositata tra i documenti del PAUR Kronospan in quanto la ditta Silva s.r.l. risulta essere parte integrante del processo produttivo, come già più volte evidenziato.

Inoltre il concetto di invarianza idraulica non è rispettato.

CONCLUSIONI:

Con le presente si rilascia:

Parere negativo per gli aspetti urbanistici sopra riportati.

Parere negativo per il rispetto DPR 27 marzo 2018 n. 083/Pres. relativo all’invarianza idraulica-

Parere sanitario negativo per gli aspetti emissivi e di salvaguardia della salute dei cittadini.