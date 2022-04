BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! A Tolmezzo Vicentini presenta la squadra. Il bluff Gallizia in FvgStrade che trascina anche Anzit in quiescenza. Spunta l’asse CentroSx-Lega a Pagnacco

Cristiana Gallizia, candidata consigliera comunale nella lista di De Martino, va a toccare, inconsapevolmente, le corde della legge Madia e le sue articolazioni. La norma è chiara e su queste pagine il caso del direttore generale dell’ARPA Stellio Vatta che continuava a tirare le mesate pur essendo in pensione, è stato clamoroso. Gallizia, essendo in quiescenza deve rinunciare all’indennità di componente del consiglio di amministrazione della partecipata della regione (4.500 euri/anno), pertanto valeva la pena dimettersi. Evitando, come creanza carnica insegna, un gesto d’effetto. Tuttavia le dimissioni non sono passate inosservate nel quartier generale di Fvg Strade. Oltre a Gallizia, l’altro componente del consiglio di amministrazione, confermato nella delibera di giunta regionale del maggio 2021, è il segretario provinciale di Forza Italia Ferruccio Anzit, dal 1°maggio 2021 in quiescenza. Anzit resta in carica fino all’approvazione del bilancio 2023. Il forzista conferma la posizione ma a titolo gratuito.

Tornando a Tolmezzo, il quadro si va delineando dopo la conferma delle candidature a sindaco di Fabiola De Martino e Marco Craighero. Resta solo da formalizzare la discesa in campo di Roberto Vicentini che avverrà a ore. Uno dei registi dell’operazione, il “federale” Renzo De Prato è convinto che la candidatura del presidente di Confidi Fvg riuscirà a calamitare attorno a sé anche quella parte di Forza Italia che aveva mantenuto un atteggiamento di distanza sulla scelta, mentre sul versante centrista di Brollo-Martini viene notata una certa delusione per il mancato coinvolgimento di Marcon che avrebbe costretto il centrodestra a rivedere i piani. Lo stesso Brollo, secondo rimbalzi di palazzo, non pare molto convinto dell’operazione. La decisione di schierarsi con De Martino e in contrapposizione a Vicentini potrebbe pregiudicare un suo coinvolgimento con la lista del presidente alla prossime regionali.

Di tutt’altra fattura la questione nel Friuli Collinare dove Pagnacco è stato al centro del vertice di centrodestra di Trieste. La vicensindaca Laura Sandruvi (quota Lega segreteria Zilli), ha trovato ieri sera una sponda inaspettata nel centrosinistra (Gennari) per far passare il bilancio di previsione. Il voto favorevole della minoranza al documento contabile ha insospettito Forza Italia che, maliziosamente, intravede un’accordo sottobanco Gennari-Sandruvi da perfezionare alle prossime comunali.