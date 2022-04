SondaggiSwg Exxx…Polzive!!! Orientamenti di voto ai partiti: Primazia a Fratelli d’Italia. In Friuli VG l’incognita-sorpresa che fa tremare la Lega. Nasce la Lista del Grande Centro

E’ il sondaggio presentato da Mentana lunedì 4 aprile sull’orientamento di voto di 11 partiti ed elaborato da SWG. Fratelli d’Italia ha superato il PD ed è in assoluto il primo partito in Italia sull’orientamento di voto: 21,6 contro 21,4%. Al terzo posto la Lega al 15,8% seguita dal Movimento 5 stelle al 13.3. Più indietro Forza Italia al 7,7 e Azione+Europa al 5,3. Dati generali che vanno declinati sui territori dove le dinamiche sono assai imprevedibili. Nel caso specifico il Friuli che presenta una vivace attività aggregativa determinata dalle scadenze elettorali di quest’anno ma soprattutto dalle regionali del prossimo. Se nel centro sinistra l’eventuale scelta di Patuanelli candidato presidente potrebbe cementare l’alleanza Pd-Cinque Stelle, pregiudicando tuttavia la presenza di “Azione” di Calenda, nel centrodestra il ragionamento diventa più complicato. Anzi paradossale. Ad oggi (ad oggi), con l’opzione Fedriga candidato presidente la coalizione dovrebbe presentare la lista incubo per la Lega: quella del presidente. I consiglieri regionali uscenti del Carroccio non sono tranquilli, ritengono che l’appeal della novità elettorale possa provocare un’emorragia di voti dalla lega molto importante. Inoltre sta germogliando, con buona pace di Forza Italia, la chiaccheratissima lista del grande Centro con Tondo, Pettarin, il gruppo di Brugnaro e Toti. Va da sé che i sondaggi di cui sopra sono suscettibili di profonde variazioni. Per dire, la lista del presidente viene quotata attorno al 15/18%>. Quanto è a chi erode? Questo é il dilemma