UdineConcorsi Exxx…Polzive!!! Il dirigente cocco di Fontanini resta a Trieste. Sono 12 gli aspiranti vigili che hanno superato le selezioni per 9 posti

Lunedì 4 aprile era l’ultimo giorno utile per presentare la domanda per la mobilità di comparto per un dirigente tecnico da assegnare al servizio infrastrutture del comune di Udine. E’ arrivata solo una domanda, trattasi di una risorsa di Pordenone. Polverizzate le previsioni che davano per certo l’arrivo di Luigi Fantini dal comune di Trieste nel capoluogo friulano. Il suo nome non appare fra le domande. L’avviso aveva destato una maliziosa morbosità fra il personale di palazzo poiché Luigi Fantini è il marito della dirigente Francesca Contin. Inoltre, chi si era impegnato affinché si trovasse una gabola per riportare Fantini in comune era stato il sindaco Fontanini. Nulla da fare. In comune era arrivata solo una domanda, quella di un dirigente di Pordenone. Tutti stanno alla larga da Udine.

Per restare ai concorsi, si è concluso con le prove orali di lunedì anche il concorso per l’assunzione di 9 vigili. Stranamente le prove orali si sono svolte a porte chiuse e non è stato possibile assistere alle selezioni. In ogni caso, al concorso viziato dall’iscrizione a un club Fidal e aver partecipato a gare di atletica leggera, in 17 sono stati ammessi all’orale solo 12 hanno superato le prove. Fra i commissari il comune aveva nominato Giulio Dri, il persecutore degli udinesi.