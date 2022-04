LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Irrompe la Lisagest sul terreno elettorale. Scintille Fanotto-Fedriga. Spunta il nome di J.Santoro. A Codroipo Ganzit rappresenta il CentroDestra all’assemblea AsuFc.

Venerdì scorso si è riunito a Lignano il Cda di Lisaget presieduto da Manuel Rodeano. All’ordine del giorno la data di convocazione per rinnovare i Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 componenti. Il consigliere Antonio Bravo, in rappresentanza di Promoturismo FVG ha suggerito, con la scusa della modifica dello statuto, di rinviare l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio a dopo le elezioni di giugno. Una proposta ad alta tensione politica che il Cda e il sindaco Fanotto hanno respinto al mittente. Si andrà al rinnovo entro fine mese. Il sospetto degli amministratori è quello che dietro alla proposta di rinvio si annidi una maliziosa resa dei conti nei confronti di Rodeano e di Fanotto. Il sindaco, che in molti lo davano pronto al salto della quaglia col centrodestra, sta invece lavorando brillantemente al rinnovo della propria squadra che lo ha portato ad amministrare la città per 10 anni. Il braccio di ferro della Lisagest con la regione ha risucchiato nell’orbita Fanotto anche il presidente Rodeano che, dopo aver illuso Fedriga, potrebbe schierarsi alle elezioni con i candidati Mattia Poletto oppure l’avvocato Jennifer Santoro. Il centrodestra spera, anche se è molto difficile, di chiudere l’operazione candidature nel vertice di stasera al San Remo. I buoni rapporti che Stefano Trabalza coltiva con i partiti agevolano un’intesa con le civiche “G3” magari con un candidato sindaco espresso da una delle tre liste indipendenti oppure puntare su Laura Giorgi. Resta alta l’attenzione in alto Adriatico su Massimo Brini. Nessuno esclude un colpo di teatro capace di spiazzare gli avversari e puntare ad una soluzione nitidamente centrista spurgata dalle tossine delle due coalizioni ora in campo. Sulla carta Forza Lignano possiede ancora un patrimonio di voti (480), capace di determinare il risultato finale.

Da Lignano a Codroipo per l’altra partita elettorale. Ieri sera il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Denis Caporale ha presentato l’atto aziendale ai sindaci del territorio. Il primo cittadino di Codroipo ha delegato l’assessore Graziano Ganzit a rappresentare il centro del Medio Friuli. In quanto alla convocazione della capigruppo annunciata su queste pagine domenica, è solo rinviata a data da destinarsi o appena si avranno notizie certe sul futuro dell’Asp.