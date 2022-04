ArpaFelix Exxx…Polzive!!! La greppia friulana sempre più gonfia. L’ufficio legale è affaticato ma tira le compensazioni legali. Richiesto un supporto esterno all’avvocato Zgagliardich a 200 euri-ora.

Il punto è questo: Una struttura da circa 270 dipendenti, esternalizza i servizi. L’assessore regionale con delega all’ambiente è Scoccimarro dei Benito-Remix.

A Nord Est i baciapile friulani festeggiano la festa della Patria del Friuli e ne hanno tutte le ragioni. Patria-mangiatoia i cui esempi zigzagano dal mare alla montagna. Il caso dell’Agenzia per l’ambiente è un classico del paraculismo “3 aprile”. La scorsa settimana il dirigente responsabile del centro di risorsa, Giovanni Rodà, ha determinato l’affidamento diretto per l’attività di supporto amministrativo con compiti di assistenza, compresa la consulenza legale all’Agenzia, per un importo di circa 10mila euri/anno determinato dal costo orario del professionista che è stato quantificato dai 150 e 200 euri/ora, iva e oneri previdenziali compresi. Nessuno mette in dubbio le capacità dell’avvocato Gianni Zgagliardich, classe 1955, tuttavia viene il sospetto che l’ufficio legale dell’Arpa sia in difficoltà. La responsabile (PO) dell’ufficio è Daniela Cantarutti categoria D livello super. Al capitolo incarichi di funzione dell’Agenzia sono elencati i valori delle indennità delle posizioni organizzative. In pratica un ritocco all’insù per i dipendenti. Nel caso dell’ufficio legale il valore dell’indennità, oltre al tabellare, è uno dei più alti: 12.500 euri/anno. A che serve un ufficio legale interno pagato profumatamente se poi il servizio viene esternalizzato? A che servono un dirigente amministrativo, un dirigente tecnico scientifico e un responsabile centro di Risorsa? A nulla, perché ci si rivolge agli amici esterni.

Tuttavia la mangiatoia dei patrioti del “3Aprile”, si arricchisce di una speciale opzione che è stata conquistata dall’avvocato dell’Arpa e che non si trova all’albo pretorio. Si tratta di uno strano e goloso riconoscimento assegnato all’ufficio legale privo di una norma contrattuale: viene corrisposto il compenso professionale al legale dell’agenzia in caso di vittoria del contenzioso. I furbastri friulani si sono inventati un ulteriore bonus con un sotterfugio ben nascosto poiché all’albo pretorio hanno inserito solo il certificato di pubblicazione. Manca la norma che permette di riconoscere il compenso all’ufficio legale. Mangiatoia Friuli. “3 aprile”.