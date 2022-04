FestaDellaPatria Exxx…Polzive!!! Rai3 fa la festa ai friulani: Tarcento e il sindaco sputtanati su Agorà. Tollis: Vogliono fare cassa. Prisciano: A noi non risulta che siano immobili fatiscenti.

“E’ un disonore, è una vergogna”, ha definito una tarcentina il caso degli alloggi negati ai profughi. Mentre Steccati s’imbarca e accusa: “E’ una speculazione vergognosa per attaccare sindaco e maggioranza”.

Nei giorni della festa del Friuli, i baciapile del Nord Est finiscono stritolati sui media nazionali per via di un sindaco che trascina un’intera comunità, quella del comune di Tarcento (Ud), nello sputtanamento generale determinato dal diniego all’accoglienza. Oggi è stata la volta di Rai3. Il caso è quello degli alloggi per i profughi ucraini.

Il Friuli deriso in tutta Italia e sbrindellato stamattina nel servizio andato in onda durante la trasmissione “Agorà”. La questione era stata sollevata su queste pagine domenica 27 marzo e si riferiva agli appartamenti di proprietà del comune che la minoranza (Prisciano, Petri, Toffoletti) aveva chiesto di mettere a disposizione dei profughi ucraini. Mozione bocciata nel consiglio comunale del 25 marzo. Per approfondire il caso, venerdì scorso, i consiglieri Petri e Prisciano avevano chiesto di poter visionare 3 appartamenti che, secondo loro, sono seminuovi e pronti per ospitare donne e bambini in fuga dalla guerra. Il sindaco ha negato loro l’accesso ed ha espresso il clamoroso diniego anche ad Agorà. A precisa domanda dell’inviata Rosanna Lo Santo, salita a Tarcento sabato scorso, Steccati ha risposto: “Gli appartamenti non sono idonei – afferma – sono vuoti!” La giornalista allora insiste e chiede al sindaco: Possiamo andarli a vedere? “Certamente – risponde Steccati, non vedo l’ora…, ma deve dirmi quando, adesso non ho la possibilità di accompagnarla”. Pezo el tacòn del buso.

Figura di merda morenica che conferma le ragioni dei consiglieri di opposizione che avevano chiesto venerdì scorso anche l’intervento dei Carabinieri. Cosa nascondono i tre appartamenti che Steccati non vuole far vedere? Perchè ha mostrato altri alloggi al Messaggero Veneto? E perché il comune vuole mettere in vendita gli appartamenti? Una spiegazione la dà Lucio Tollis ex sindaco della località friulana che ha osservato: “C’è questa intenzione di utilizzare questi appartamenti, questi beni comunali, per fare cassa”. Il consigliere comunale Riccardo Prisciano ribadisce la sua linea: “La maggioranza vuole alienare alcuni immobili e noi invece vogliamo mantenerli per scopi sociali, idea emersa ben prima del conflitto. Ad oggi – prosegue – non ho ancora ben compreso quale fosse la motivazione ufficiale poiché in consiglio comunale si è fatto riferimento a una non meglio specificata questione economico-finanziaria legata al bilancio. Invece, dopo che c’è stata l’esplosione mediatica, hanno iniziato a dire che gli immobili erano fatiscenti”. Tarcento, Festa del Friuli 2022.