ParliamoneTv Exxx…Polzive!!! Damele ritorna in Tv. Esordio su “Il13” di Agrusti stasera con Antonella Arlotti. Primo ospite Vestaglia Fontanini

L’appuntamento è fissato per stasera alle ore 20 sulle frequenze de “Il13”, la Tv di degli industriali di Pordenone che fa da cassa di risonanza ai deliri ambientali di Michelangelo Agrusti. Damele e Arlotti annunciano che: “Pietro Fontanini, sindaco di Udine, è l’ospite della prima puntata della nuova trasmissione “Parliamone su il13” in onda su Il13 (canale 14 del dt) lunedì 4 aprile alle ore 20. La nuova rubrica tv è condotta da Antonella Arlotti. Il talk show tv, che prevede come ospite fisso Daniele Damele, punta a far conoscere i personaggi che stanno facendo la storia del Friuli Venezia Giulia in vari settori e ambiti: politica, cultura, istruzione, sociale, economia. La conduttrice Antonella Arlotti presentando la puntata d’esordio ha dichiarato che: “l’ospite della prima trasmissione è il sindaco di Udine, Pietro Fontanini in quanto partiamo dalla capitale del Friuli. Registreremo, infatti, le nostre puntate prevalentemente nella città di Udine e per questo, coinvolgendo subito il primo cittadino, abbiamo inteso sottolineare la stretta correlazione tra la nostra nuova rubrica e il Friuli”. Non è da escludere, successivamente, una puntata-zerbino e senza contraddittorio al vice presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone Agrusti, già arrestato a Roma nel ’94 e che la Procura presso il Tribunale di Treviso ha recentemente chiesto una condanna a 8 mesi di carcere per aver corrotto un ufficiale della guardia di finanza.