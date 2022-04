BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Tremano i Patrioti: Il sindaco di Codroipo annuncia lo stato di crisi dell’ASP. Convocata d’urgenza riunione di capigruppo per domani. L’ombra del commissariamento.

Il cuore del Friuli incendiato dai petardi dell’Asp Moro, azienda di servizi alla persona che dà lavoro a circa 150 persone e da sempre considerata una struttura essenziale per l’area codroipese. La situazione è drammatica e si respira aria di crisi. Profonda crisi.

Per la prima volta, dopo 11 tormentati anni di controllo del sindaco Fabio Marchetti, viene evocata la parola commissario. Conseguenza di una situazione economicamente gravissima che fa seguito alle dimissioni improvvise del direttore generale Battiston e dall’impressionante teoria di presidenti di Cda sostituiti come calzini: Snaidero, D’Antoni, Beniamino Frappa, Molaro, La Tona, Castaldo. Un disordine amministrativo che si macchia di un clamoroso contenzioso con un dipendente cacciato in malo modo e che pesa sulle casse dell’azienda per oltre un centinaio di migliaia di euri. Un episodio, avvenuto lo scorso anno, di cui il CDA è totalmente all’oscuro. Si arriva così a questi giorni in cui Marchetti annuncia lo stato di crisi e, per uscire dalla melma, trascina nel fango coloro che non ha mai ascoltato in questi anni: la maggioranza. Per questo motivo è stato convocato urgentemente per domani un vertice con i capigruppo consiliari per individuare una via d’uscita. Stando così le cose, ad oggi, l’unica soluzione, per ciò che riguarda l’Asp, pare sia solo quella del Commissario. Perché attendere che la pentola scoppiasse? Tecnicamente la figura del commissario, nominato dalla regione, toglierà le deleghe al Cda che esaurisce le sue funzioni e assumerà poteri ordinari e straordinari dell’amministrazione in attesa che il nuovo sindaco nomini il nuovo consiglio.