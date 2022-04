PolverieraElettorale Exxx…Polzive!!! Vincolo della discontinuità con Marchetti per il Centrodestra a Codroipo. I due nomi sul tavolo. Polveriera nel Centrosinistra, scintille Boem-Nardini

Dal vertice del centrodestra di venerdì scorso a Trieste è emerso l’elemento di chiarezza che il Medio Friuli si aspettava: discontinuità con la maggioranza uscente e col sindaco Marchetti (Saro). Per togliere le incrostazioni amministrative di questi ultimi anni, dalla riunione sono emersi i due nomi che circolavano da mesi nei palazzi della politica locale, quello di Giancarlo Bianchini e quello di Gianluca Mauro. Le candidature su cui discutere sono queste e, inevitabilmente, le riserve si sono concentrate sull’assessore ai lavori pubblici che, per 10 anni, ha fatto parte della squadra del sindaco. I vertici locali e regionali sul punto sono stati chiari: Bianchini potrà essere spendibile solo se sarà in grado di saldare un telaio politico-amministrativo totalmente slegato dall’immobilismo precedente. Qualora emergessero riflessioni poco convincenti, la partita si andrà a chiudere su Gianluca Mauro proposto venerdì dal commissario regionale della Lega Marco Dreosto su impulso di Bozzini. Intanto, sul terreno delle risorgive restano profonde le ferite all’interno di Fratelli d’Italia che si trova drammaticamente lacerata fra il gruppo che fa capo a Rizzetto-Piccini-Simone Mauro-De Rosa e quello di Margherit-Marchetti. I capricci di questi ultimi due per evitare il passaggio di testimone di capogruppo in consiglio comunale da Margherit a Piccini sono da Luna Park. Insomma la svolta nel cuore del Friuli potrà avvenire solo se si attua il vincolo della discontinuità.

Completamente diversa la situazione nella Sinistra o quella Sinistra-centro che fa capo al Polo Civico. Il Pd si trova spiazzato dal vivace attivismo del gruppo di Comisso-Trevisan che, vista la prateria che si è aperta al centro, sta corteggiando nientemeno che Vittorino Boem, una soluzione “Usato Sicuro” da accusare sul tavolo elettorale che però ha fatto venire un travaso di bile al quotatissimo Guido Nardini. Non meno spregiudicata, qualora non dovessero trovare la quadra, la candidatura del consigliere comunale Trevisan. In ogni caso, l’attivismo dei dossettiani ha indispettito il PD e Fare Comunità che si tengono stretto il carico di briscola Targato. Come già riportato su queste pagine, il vivaista di Porpetto mantiene un ottimo rapporto col segretario locale Damiani e, assicura, di avere molte credenziali anche sul versante opposto.