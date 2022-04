RequiemToUkraine Exxx…Polzive!!! Il Friuli sputtanato domani su Agorà. Ampio servizio sul caso degli alloggi di Tarcento negati dal sindaco ai profughi ucraini .

Esattamente una settimana fa, solo su queste pagine, veniva dato risalto a uno degli scandali più compromettenti d’Italia che ha visto il Friuli protagonista assoluto col comune di Tarcento. La vicenda è esplosa a livello nazionale.

Domani Rai3 si occuperà del caso che da una settimana tiene banco sui media nazionali e che ha coperto di vergogna il Friuli: La maggiorana di centrodestra del comune di Tarcento (Steccati sindaco e querelante Leopost) ha negato la disponibilità, pur avendone a disposizione, di alloggi comunali per ospitare i profughi che fuggono dall’Ucraina. L’inviata di Agorà, dopo che ai consiglieri comunali Prisciano e Petri è stata negata la possibilità di ispezionare 3 alloggi seminuovi in via Frangipane, ha chiesto chiarimenti a mezza giunta e solo il vice sindaco Luca Toso si è reso disponibile a un confronto. Il sindaco-vergogna Steccati ha mostrato ai giornalisti del Messaggero Veneto (venerdì) gli appartamenti che, secondo lui, sarebbe inagibili. Per Prisciano e Petri invece ce ne sono altri 3, precisamente in via Frangipane e via Morgante in ottime condizioni. Perché il sindaco si rifiuta di farli vedere? Per questo motivo la troupe di Agorà ieri è salita a Tarcento per capire bene come stanno le cose. C’è stato un incontro col vicesindaco, che ha le deleghe alle politiche sociali, ma per il resto segreto assoluto. Una pagina vergognosa che macchia di ipocrisia e ambiguità l’intero NordEst dello stivale.