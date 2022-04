CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Nel centrodestra fa scuola lo stampino Cervignano. Incognita Codroipo; Lignano; Maniago. Il timbro Barberio a Pagnacco e Buja. Il caso Faccin a Tolmezzo-Arta

Per una di quelle strane ed imprevedibili coincidenze elettorali, il centrodestra rischia, dopo Aquileia e Monfalcone, di espugnare il palazzo del podestà di Cervignano, solida accademia gramsciana in Bassa Friulana. La sinistra si presenta divisa con Maule e Zampar, mentre il centrodestra locale, tirato a lucido (malgrado le stucchevoli perplessità dei patrioti), cala l’opzione Balducci che, a detta del navigato Travanut, possiede tutte le caratteristiche per contendere la vittoria finale. Un modello elettorale che disegna il perimetro con Monfalcone, Gorizia, Duino, Casarsa (candidato Claudio Colussi, portaborse del ducetto e segretario in Zona Industriale Ponte Rosso) e Fontanafredda, solo per citare i comuni più importanti. Più complicata la faccenda a Buja, Tolmezzo, Maniago, Lignano e Codroipo. Per questi ultimi due una pagina non basta, mentre a Buja il ventaglio di candidati resta ancora molto ampio.

Uno dei nomi in lizza, l’assessore Alberto Guerra, ha partecipato ieri a Fagagna alla tradizionale “Cena del baccalà del Castello” ospite dell’amico Leonardo Barberio. Il consigliere di Fratelli d’Italia, in virtù di una vecchia amicizia, spinge per la candidatura sindaco di Guerra come peraltro gran parte della Lega che ritiene la città collinare, un simbolo imprescindible. Del resto Buja è il comune della commissaria ed europarlamentare Elena Lizzi. Restano le opzioni del vice Giovanni Calligaro e quella dell’assessore allo Sport Marco Zontone, quest’ultimo sostenuto da vari gruppi sportivi locali. Il centrosinistra, PD e Autonomisti, punta su Stefano Santi, ex direttore del Parco delle Prealpi Giulie. La prossima settimana a Buja è atteso il consigliere regionale Massimo Moretuzzo del “Patto per l’Autonomia”. Restando sull’osovana la “Cena del baccalà” di Barberio ha riservato un’interessante lettura elettorale a Pagnacco, comune guidato dalla vice Laura Sandruvi. Oltre allo scontato movimentismo di Saro e Zampa, fra gli ospiti di ieri sera è stato notato Gabriele Pecile, esponente della giunta Sandruvi e pronto a presentare una lista con la sua candidatura a sindaco.

Dopo le disavventure della Sandruvi legate al bilancio (mancato il numero legale), martedì farà un nuovo tentativo ma ormai, a detta sia di Barberio che di Pecile la maggioranza è evaporata. A Maniago la Lega tenterà la corsa in solitaria. A parti invertite come ad Azzano X con Fratelli d’Italia che presenta Piccini contro Bortolus di Lega, Forza Italia e ProgettoFvg. Per chiudere la breve rassegna, resta Tolmezzo dove la partita su Vicentini pare ormai chiusa. Il centrodestra attendeva la conferma di De Martino, ed è arrivata. Ieri al vertice di Trieste Renzo Tondo era assente ma ha fatto sapere di voler affiancare a Vicentini una lista centrista con in testa Elisa Faccin. L’esponente di Noi con l’Italia, in caso di vittoria, vorrebbe opzionare la sedia di vicesindaco alla consigliera di Autovie. Il caso Faccin è rimbalzato in tutta a Carnia per via dei rumors che si sono accavallati in questi giorni. Elisa Faccin è la moglie del sindaco di Verzegnis Andrea Paschini ed è la sorella del candidato sindaco, nonché assessore di Arta Terme, Andrea.