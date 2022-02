VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Sbrego clamoroso al convegno di Roveredo (PN) sulla ripartenza: Agrusti stritola l’assessore all’ambiente Scoccimarro.

Tavolo di livello per il convegno di ieri sera sulla Next Generation a Roveredo in Piano di Pordenone (già sede Onda Comunication). Oltre a ZaninMtf, Mattioni, Liva e Zanon, il pubblico ha potuto assistere a un clamoroso strappo fra Confindustria Alto Adriatico, presieduta dal ducetto della Delizia Agrusti, e l’assessore regionale Scoccimarro.

Il Benito-Remix casarsese è contro le politiche green e tutto ciò che riguarda la difesa dell’ambiente compresi “quei quattro comitati” che intralciano il suo progetto (Kronospan) d’intossicare la bassa pordenonese. Lo ha confermato durante l’incontro di ieri sera: «L’Italia è un Paese strano, che non ha mai avuto una vera politica industriale e che non investe in infrastrutture per colpa di quattro comitati… Abbiamo poi bisogno di sviluppare una politica energetica perché oggi dipendiamo totalmente dall’estero: anche in regione si potrebbero realizzare centrali di cogenerazione per recuperare il calore che produciamo con vetrerie e altoforni, e produrre i combustibili dai rifiuti, senza avere paura di chi nel territorio si scaglia contro i termovalorizzatori». Il ducetto, già arrestato a Roma nel ’94, misura le parole. Usa il termine “termovalorizzatore” invece che ciminiera. Il riferimento ai tre siluri da realizzare a San Vito del progetto Kronospan, alti 40 metri e larghi 3,5 è evidente. E sul tema la rottura con l’assessore all’ambiente Scoccimarro è clamorosa. Ribadisce il ducetto: “… bisogna uscire da quella che io chiamo la religione del green: non si può vivere solo di eolico e fotovoltaico, numerose esperienze nel mondo lo insegnano”.

Nella zona industriale di Ponte Rosso a San Vito, finché governava il pretoriano Di Bisceglie non c’erano neanche le centraline. E infatti l’assessore regionale ha più volte ribadito: «Nel rapporto dell’Agenzia regionale per l’ambiente si conferma una qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia complessivamente buona. Rimangono alcune criticità relativamente a uno dei tre indicatori per le polveri sottili, ovvero il numero di superamenti della soglia giornaliera di 50 µg/m3 per il Pm10, che nella “bassa pianura pordenonese” e nei pressi del confine con il Veneto, purtroppo, risulta ancora superiore alla soglia di 35 giorni prevista dalla vigente normativa». E per dimostrare che il ducetto racconta solo favole per allocchi, Scoccimarro conferma: “I 125 milioni di euro investiti quest’anno in politiche ambientali, energetiche e per la sostenibilità dimostrano quanto questa Amministrazione creda concretamente in un Friuli Venezia Giulia sempre più green“. Confindustria tossica, Regione malata.