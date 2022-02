ArpaStonata Exxx…Polzive!!! Cosolini insiste su Scoccimarro: “Vicenda Stellio Vatta ancora poco chiara”. La regione pubblica l’avviso per l’incarico di un nuovo direttore.

Sarà pubblicato sul bur l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia; mesata da 125mila euri/anno e domande entro il 30esimo giorno dalla sua pubblicazione. La regione attende le manifestazioni di interesse degli aspiranti, poi una commissione speciale nominata da Fedriga esaminerà i candidati. Dalla rosa sarà scelto il nuovo direttore dopo la figuraccia di Scoccimarro con il furbetto Stellio Vatta. L’ex direttore dell’Agenzia è andato in pensione col mese di giugno dello scorso anno e sperava di farla franca fino al 31/12/2022 data in cui gli scadeva l’incarico; ha continuato a tirare la mesata fino a settembre poi i rubinetti si sono chiusi. Cosolini chiede conto rispetto alle mesate percepite illecitamente da giugno a settembre. Dagli uffici nessuna risposta. Ora la regione ha pubblicato l‘avviso dopo che Scoccimarro si era lasciato intortare dal Vatta e lo aveva proposto a Fedriga. L’incarico aveva la durata di 3 anni e mezzo: dal 1°luglio 2019 e fino al 31/12/2022. Il dirigente sperava che nessuno si accorgesse in quanto la condizione da pensionato confligge con le mesate: non poteva ricevere l’indennità di carica (125mila euri/anno). Il consigliere Dem Cosolini insiste: “Nonostante le ripetute richieste, la vicenda non è stata tutt’ora chiarita e vorremmo che, oltre a ribadire gli eclatanti annunci di iniziative ormai mitiche come quella della Carta di Trieste, l’assessore Scoccimarro si premurasse innanzitutto di far funzionare al meglio gli strumenti attuativi di cui la Regione dispone in campo ambientale”.

Tornando all’avviso, la valutazione di idoneità dei candidati sarà guidata da una Commissione formata da esperti in materia di protezione ambientale, di prevenzione igienico sanitaria, di analisi organizzativa e di gestione di strutture complesse, appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dall’Amministrazione regionale. Per curiosità, i nomi dell’ultima commissione erano: Pierluigi Barbieri, professore associato. Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali; Fabio Barbone, professore ordinario. Igiene Generale e Applicata. Luca Zini, professore associato. Geologia Applicata.