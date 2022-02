LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Dopo Massimo Asquini e il taglio delle tessere, anche Antonio Lippolis abbandona la Lega. Pesano i maniaci del vaccino e del Green Pass.

Antonio Lippolis, consigliere regionale della Lega, sarebbe pronto a passare con Fratelli d’Italia (vedi Leopost del 13 febbraio). Le ragioni della scelta, secondo rimbalzi dal golfo, conducono alla maniacale posizione sul Green Pass e sui vaccini del gruppo di Fedriga. In realtà, per il partito di Salvini, è un periodo di importanti emorragie. Prima l’assessore di Monfalcone Asquini, poi il taglio delle tessere di alcuni amministratori friulani a Reana del Rojale; le divisioni di Codroipo e nella Destra Tagliamento; alcuni consiglieri comunali di Udine che sono usciti dal gruppo (Mazza e Pittioni) e altri che sono in fibrillazione. Insomma, la fase è delicata a tutto vantaggio di Fratelli d’Italia che accoglie a braccia aperte, con le dovute precauzioni, i fuoriusciti. Tuttavia c’è un altro aspetto che preoccupa i leghisti: i nuovi tesserati e l’ingaggio dei centristi di Gorizia. Elementi che coincidono con le prove tecniche della lista del Presidente. Alcuni iscritti temono un depotenziamento dell’appeal elettorale dei candidati nella lista del Carroccio per le regionali 2023 a tutto vantaggio di Fratelli d’Italia. E i numeri contano. Dovesse formalizzarsi il passaggio di Antonio Lippolis con Fratelli d’Italia, i meloniani passerebbero da 3 a 4 consiglieri regionali. Alla pari di Forza Italia. Ma il partito di Rizzetto potrebbe diventare il secondo gruppo in consiglio se la vicenda Giuseppe Nicoli prendesse la strada deIla sfiducia al capogruppo. Questa settimana la coordinatrice degli azzurri Sandra Savino indicherà la soluzione. Probabile che il ruolo di coordinatore della provincia di Gorizia per Forza Italia possa finire nelle mani del gradese Roberto Marin. A questo punto per Nicoli si aprirebbero le porte del gruppo misto in regione.