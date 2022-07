VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Mercoledì sera il comune di Pocenia voterà contro il progetto dell’impianto di recupero di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi.

E’ stato convocato per mercoledì sera, in seduta straordinaria, il consiglio comunale di Pocenia (Ud) che dovrà deliberare e fare chiarezza sulle posizioni che la nuova maggioranza esprimerà rispetto all’insediamento di un impianto di smaltimento di rifiuti velenosi nella zona industriale di Pocenia. Il parere verrà poi inviato al servizio valutazioni ambientali di Trieste entro il 28 luglio, termine della proroga concessa dalla regione alla ditta Execo srl di Teolo (Pd). Come si ricorderà, la convocazione si è resa necessaria in seguito alla delibera di giunta del 3 giugno scorso, quando la maggioranza guidata ancora dal sindaco uscente Sirio Gigante aveva deliberato una semplice e pilatesca “proposta” di parere contrario. Secondo gli uffici comunali si tratta di un metodo che viene applicato da alcuni segretari comunali rispetto ad altri. Per esempio, il consiglio comunale di Muzzana, sul merito, ha deliberato il No secco all’impianto. Per questo motivo, mercoledì sera, il sindaco Debora Furlan vuole rassicurare la maggioranza dei cittadini, che il consiglio comunale esprimerà il voto contrario alla realizzazione dell’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in via Locatelli, nella zona industriale. Le cause escludenti sono ormai note, a maggior ragione in questo periodo di siccità: Si tratta di un’area ad elevata vulnerabilità intrinseca alla falda giacché nel territorio interessato sono presenti numerosi pozzi artesiani localizzati nelle vicinanze dell’ex segheria e che vengono usati dai residenti per l’uso domestico. In tal senso i rischi per la salute pubblica sono evidenti. Inoltre, nelle vicinanze del progetto del nuovo impianto sono presenti alcune fabbriche che impiegano circa 800 operai che si troverebbero a una distanza di 500/1.000 mt dall’impianto di smaltimento di amianto. Le aziende, secondo una norma regionale, sono assimilabili ad un centro abitato per la presenza continua di lavoratori. Altra causa escludente, la distanza minima dal torrente Velicogna che si trova a soli 7 metri dall’impianto. Un deposito di rifiuti tossici potrebbe modificare od alterare le risorse ittiche presenti nel corso d’acqua.

Mercoledì sera ci sarà il consiglio comunale pubblico cui la nuova amministrazione dovrà dare le risposte che i cittadini di Pocenia attendono rispetto all’impianto.