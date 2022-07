CaligoFriulano Exxx…Polzive!!! Fontanini scarica gli alleati: Il vigile querelante testimonial di Fontanini-Ciani. E’ rottura irreversibile col leader di ProgettoFvg Michele Zanolla.

Una provocazione indecente della Lega verso l’alleato Progetto Fvg di Udine. Così è stata letta nei quartieri alti del partito di Bini la foto apparsa sul sito ufficiale del Comune di Udine in cui, per annunciare le nuove ordinanze dell’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani rispetto al quartiere delle Magnolie, è stata scelta un’immagine dell’agente Giulietto Dri. Il poliziotto diventato famoso durante il lockdown per le sue scorribande punitive contro le partite iva. Nella circostanza di allora, il consigliere comunale Michele Zanolla si irritò per via delle difficoltà che gli esercenti incontravano, ma il Dri si rivelava inflessibile. Volarono parole grosse fra i due e la vicenda è finita in Procura. Oggi, dal piano giudiziario si è passati a quello politico e la prova di forza dimostrata dalla Lega contro Progetto Fvg è di tutta evidenza: il testimonial delle nuove ordinanze sulla sicurezza in Borgo Stazione, è nientemeno che il querelante di Zanolla: Giulio Dri, coperto dall’assessore Ciani e nelle grazie del sindaco Fontanini e del comandante Del Longo.

Zanolla, con evidente irritazione replica all’annuncio: “Perchè solo ora queste disposizioni in difesa dei commercianti di Borgo Stazione e non durante il Lockdown?”.

Maggioranza udinese sempre più in crisi ed isolata giacché è lo stesso Zanolla a confermarlo ai suoi alleati di essere un fan di Fedriga (peraltro anche lui vittima dell’agente Dri) per i ruoli che ricopre in Frie (membro del comitato di gestione) e in Confidi (nel Cda).