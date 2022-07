CappelloSull’Appello Exxx…Polzive!!! Il Pd teme il voto anticipato. Appello ai sindaci a sostegno di Draghi. Centrodestra non firma.

I sindaci friulani del centrodestra non firmano l’appello pro Draghi lanciato dal PD. Il sindaco di Udine, pur confessando di essere “un sindaco Pro Draghi”, rende noto che “non firmerò la lettera ispirata dai colleghi di sinistra”. Alessandro Ciriani è più tranchant: “Non firmerò alcuna lettera perché i grandi temi del momento: caro prezzi, inflazione, conflitto in Ucraina e Pnrr non possono essere affrontati da maggioranze raffazzonate”. Il sindaco di Trieste, Dipiazza, è incalzato dal Pd locale che gli ha chiesto di sottoscrivere l’appello, ma per ora preferisce non schierarsi proprio perché l’invito non è convincente. Il neo riconfermato sindaco di Gorizia Ziberna, ricorre alle metafore sanitarie per descivere la situazione in cui è precipitato il governo Draghi: “Non firmo la lettera, il paziente è malato e far sopravvivere un governicchio che ci porti nel baratro non ha alcun senso. Serve un Governo che governi, in modo efficiente”. Diverso il discorso a sinistra da dove è stato lanciato l’appello. I primi, come si legge sul Messaggero Veneto, sono i sindaci di San Vito al Tagliamento e di Paluzza, Alberto Bernava e Massimo Mentil; non ancora confermate le firme di Franco Lenarduzzi, Ruda, e del neo sindaco di Codroipo Guido Nardini; per il vice sindaco di Palmanova, Francesco Martines, “non ci sono alternative a Draghi”. Il taglio strumentalmente politico che il PD sta dando alla questione ha irritato i vertici del centrodestra che, dopo questa iniziativa, non escludono le elezioni anticipate. Ciò a cui spera si arrivi Giorgia Meloni.