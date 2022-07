LegaMotosega Exxx…Polzive!!! In fuga da Salvini: Polverizzato il partito nel cuore del Friuli. Fratelli d’Italia vola nei sondaggi. I vertici annunciano la grande convention friulana con oltre 40 amministratori nuovi iscritti.

Il trend è in salita e più s’incasina il pasticcio Draghi e più Fratelli d’Italia, che resta all’opposizione, sale nei sondaggi. La verifica la fornisce SWG per il Tg La7 in cui emerge il consolidamento del partito di Giorgia Meloni: 23,8% a livello nazionale, che diventa il primo partito davanti al PD al 22,1%. Evidentemente l’elettorato di centrodestra scarta le posizioni troppo filo governative della Lega e di Forza Italia (21,4% in due) e preferisce la franchezza dei Benito-Remix. In tal senso, il grafico presenta il conto in rosso per la Lega che si riflette in Friuli. Dopo l’evaporazione del gruppo a Remanzacco, Povoletto, Martignacco, Fagagna (1 solo consigliere) ed ora Campoformido (comune del sindaco di Udine Fontanini e di diretta emanazione del consigliere regionale Tosolini), per il partito di Salvini è scattato l’allarme rosso. I consiglieri eletti col Carroccio, tagliano, inspiegabilmente, la corda. Alcuni scelgono il misto o i centristi di Mastella (Remanzacco), ma altri, come a Campoformido, bussano alla porta di Fratelli d’Italia, dove ben 5 consiglieri comunali su 7 sono pronti a uscire: Brunella Micelli; Cristina Bevilacqua; Tiziana Toscano; Michele Marangone e Federico Comand. Restano solo i fedelissimi del sindaco di Udine: il vice sindaco Romanin e l’assistente di Fontanini fin dai tempi della provincia, Elido Zuliani. Un macello che rispecchia il sondaggio pubblicato da SWG. “Se ti chiedono di entrare – riferisce Candotto – si fa fatica a dire di no. Non c’è nessuna volontà di rubare algi alleati dei consiglieri”. A pochi mesi dalla elezioni regionali e col trambusto romano, il segretario provinciale di Udine di Fratelli d’Italia ribadisce che: “non possiamo certo rifiutare i tesseramenti!, anzi posso anticipare che a Settembre si terrà a Udine una grande convention regionale in cui annunceremo l’iscrizione di una 40ina di nuovi amministratori della provincia di Udine”. Sicuramente il dato nazionale, come si è visto alle recenti comunali, non potrà essere trasferito in Friuli, tuttavia pensando a Draghi, all’inflazione, al costo delle materie prime e alle bollette, Giorgia Meloni sta raccogliendo i frutti di una collocazione politica chiara di un partito conservatore che coltiva una matrice anglosassone più che quello affogato nei bizantinismi italici che la base della Lega ha dimostrato di non condividere.