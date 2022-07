SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Cava “Ex Vidoni”. Il comune di Flaibano vuole intossicare l’area nobile del Friuli: decine di camion al giorno fra Dignano-Bonzicco-San Odorico per una cava da 2milioni e 300mila m3 di ghiaia.

La regione, dopo che un’autorizzazione al prelevamento di circa 3milioni di metri cubi di inerti, era scaduta, l’ha passata, per le vie brevi, e con spiccata disinvoltura, alla ditta Ghiaie Ponte Rosso”.

Con grande sconcerto della popolazione del comune di Dignano e delle frazioni di Cisterna (Coseano) e San Odorico (Flaibano), la Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile, ha autorizzato la Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. all’attività estrattiva della cava di sabbia e ghiaia denominata ”ex Vidoni” sita nel comune di Flaibano (lungo la SR 463 sul confine con Dignano) per un periodo di nove anni e per un volume di prelevamento di 2.290.500 metri cubi e una superficie stimata di 182.500 metri quadrati. L’apertura dei lavori comporterà inevitabilmente l’intossicazione della parte più nobile del Friuli il cui irripetibile ecosistema verrà compromesso dal passaggio di decine e decine di camion al giorno che, per 9 anni, percorreranno la tratta Cisterna-Dignano-Bonzicco-San Odorico fino al bivio Coseàt, e ritorno. C’è il pericolo che, una volta terminato il prelevamento, la cava si trasformi in discarica. Con quali conseguenza per l’ambiente? Per questo motivo il consiglio comunale di Dignano al Tagliamento si è riunito il 13 luglio scorso ed ha deliberato, con 10 voti favorevoli, 2 astenuti (Gianni Ambotta e Omar Orlando) e un’assenza “furbetta”, quella del consigliere comunale Filippo Bisaro in clamoroso conflitto con un parente diretto nella giunta del comune di Flaibano, di chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia il riesame ed il ritiro del decreto del 24.02.2022 e la sottoposizione del progetto presentato dalla Ghiaie Ponte Rosso alla valutazione di impatto ambientale relativamente all’attività estrattiva della cava Ex Vidoni di Sant’Odorico. Va ricordato che i primi passi dell’iter autorizzativo risalgono al 2007 e precisamente che in data 19.11.2007 era pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l’istanza da parte della Vidoni S.p.A. per l’esame del progetto definitivo per la coltivazione di una cava di inerti in comune di Flaibano, a confine con il comune di Dignano. Poi c’è stato l’avvio del procedimento autorizzativo. Nella delibera del consiglio comunale scorso, si fa riferimento ai principi costituzionale e ai fondamentali principi in materia ambientale di precauzione e di salvaguardia che avrebbero dovuto indurre la Regione FVG ad un approccio precauzionale rendendo più stringente l’azione preventiva onde evitare di danneggiare irrimediabilmente l’ambiente. L’Amministrazione regionale, considerato il lungo tempo (ben 14 anni!) decorso dalla precedente, nella ponderazione degli interessi coinvolti (quello privato e quello ambientale), avrebbe comunque dovuto condurre valutazioni più stringenti e, preferendo un approccio precauzionale, sottoporre il progetto della Ghiaie Ponte Rosso ad una nuova valutazione di impatto ambientale. Il vulnus è proprio questo: Nel 2017 la Vidoni S.p.A. è stata dichiarata decaduta di diritto dell’autorizzazione per non aver mai avviato l’attività di escavazione e, con istanza del 2021, la Ghiaie Ponte Rosso S.r.l., avendo già provveduto allo scavo del 70% del volume autorizzato presso la cava “Roppa” sita in comune di Gonars (UD), ha chiesto l’autorizzazione all’attività estrattiva di una cava di ghiaia e sabbia da realizzarsi in comune di Flaibano “presentando un progetto in aderenza al progetto già oggetto di autorizzazione rilasciata alla Vidoni S.p.A. per la cava UD/CAV/156” (presupposto dichiarato dalla medesima Regione FVG a pag. del decreto n. 784/AMB del 24.02.2022). Con valutazione espressa “per le vie brevi”, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG ha ritenuto di concedere l’autorizzazione all’attività estrattiva malgrado siano trascorsi ben 14 anni dalla prima istanza. Il comune di Dignano, richiesto un parere del legale ritiene congrue le motivazioni per chiedere il riesame e il ritiro in autotutela di detto decreto per alcuni motivi: La Vidoni S.p.A., non ha mai iniziato l’attività di escavazione ed è stata dichiarata decaduta dall’autorizzazione nel 2021. La decadenza di un provvedimento amministrativo ne fa cessare gli effetti ex nunc (letteralmente “da ora in poi”) e l’amministrazione pubblica, per emetterne uno nuovo (nella specie autorizzativo), deve iniziare un nuovo procedimento amministrativo. Le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”), sebbene immediatamente impugnabili in quanto atte ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva potenzialmente lesiva dei valori ambientali, s’innestano all’interno del più ampio procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un’opera o di un intervento. Cava infetta, regione malata.