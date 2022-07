CarsoArso Exxx…Polzive!!! A Monfalcone le fiamme raggiungono l’autostrada. Chiusa la barriera del Lisert. Evacuato il personale del casello. Cisint: “Situazione critica”.

Chiusa la linea ferroviaria; chiuso il tratto autostradale di Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia. In direzione Trieste chiuso il tratto Redipuglia-Monfalcone ed evacuata la barriera del Lisert. Uscita consigliata Villesse. Oltre all’autostrada, è stata chiusa a Monfalcone, in zona Lisert, la statale 14 raccordo “della Venezia Giulia” in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco di operare in sicurezza sull’incendio che si è sviluppato nelle aree al di fuori della sede stradale. Sul posto sono inoltre presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il sindaco Cisnt, alcuni minuti fa, ha reso noto che la situazione si sta leggermene sbloccando, in particolare a Duino all’altezza delle tre noci. Mezz’ora fa il traffico stava scorrendo ma il sindaco raccomanda di rimanere a casa ed evitare gli spostamenti se non per questioni urgenti. La situazione è paralizzata sia da via Ronchi che uscendo dall’autostrada. L’incendio non tende a diminuire. Sono all’opera Polizia Locale, un canadair, vigili del fuoco e protezione civile.