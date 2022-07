CircoFriulano Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine è già piegato: Trasmesso capovolto il video della conferenza stampa della giunta. La discoteca Contarena diventa archivio.

A un anno dalle elezioni di Udine, il sindaco Fontanini si è presentato ieri in conferenza stampa in abito summer circus di fili chiari. Scelta pertinente per il più clamoroso capitombolo comunicazionale mai visto prima a palazzo D’Aronco. Giacchè ogni respiro del primo cittadino dev’essere trasmesso, anche il video della conferenza stampa della giunta di ieri è stato caricato sulla pagina ufficiale del Comune di Udine. Solo che i videomaker che seguono l’ultima estate degli scappati di casa, devono aver effettuato le riprese con l’orientamento sbagliato e quindi il risultato che ne è uscito è degno del miglior avanguardismo italico: il sindaco appare platealmente storto rispetto alla didascalia che annuncia i contenuti della delibera. Malgrado il fiume di danaro che la regione amica destina al sindaco leghista, il team di Fontanini non si è ancora dotato delle videocamere di ultima generazione che hanno il sensore che tiene conto del movimento del polso e ruotano la ripresa video automaticamente. Questo significa che Vestaglia non ha attrezzato il suo staff di nuove tecnologie che superino la vetusta tipografia che aveva nascosto in provincia per farsi i volantini. Per la cronaca, relativamente alle notizie dalla giunta Fontanini, non potendo ancora sfrattare i gestori del Contarena, il sindaco ha fatto inserire fra le opere pubbliche l’utilizzo degli spazi in cui si trovava una volta la storica discoteca del Contarena (Dee Jay Gemolotto) per destinarli ad archivio. Investimento di circa 270 mila euri. Intanto la sua campagna elettorale parte col piede sbagliato: vedere ieri il sindaco sul profilo del comune faceva venire il mal di testa.