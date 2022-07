CarsoArso Exxx…Polzive!! Surreale vista di Monfalcone il giorno dopo l’incendio. Cisint: “Il rogo non è ancora spento”. Aria irrespirabile a Panzano.

Poco fa in rete, il sindaco Anna Cisint, ha fatto il punto della situazione: “E’ stata una serata molto impegnativa, dico subito che l’incendio – aggiornamento delle 8 – non è stato ancora domato. Purtroppo ci sono dei fronti di incendio che potrebbero provocare dei pericoli imminenti per l’estensione del fuoco. Due dovrebbero essere i Canadair che giungono dalle basi di Roma. Sono in attività 3 elicotteri della direzione regionale e uno dell’esercito”. Sul piano della sicurezza dei residenti, il sindaco ha annunciato che firmerà un’ordinanza che vieta il mercato in piazza e una raccomandazione alle persone di non uscire. Gli operai della Fincantieri sono stati invitati ad uscire dalla fabbriche. E’ previsto a breve un vertice a Monfalcone con la direttrice dell’Arpa Anna Lutman. Per il sindaco l’enigma è legato alla presenza di PM10 nell’aria. Se fossero davvero alti, Cisint potrebbe anche firmare un’ordinanza di chiusura.

“Una squadra in pronta disponibilità di Arpa FVG sta effettuando delle misure con contaparticelle nell’area potenzialmente interessata dalla ricaduta dei fumi del poderoso incendio che si è verificato ieri mattina sul Carso Monfalconese – zona Lisert. Le prime misure sono al di sotto della soglia di attenzione”. A darne notizia è l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro che, insieme al governatore Massimiliano Fedriga e al vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, sta seguendo minuto dopo minuto l’evolversi della vicenda.

“Il fumo dell’incendio – spiega Scoccimarro – interessa una vasta area di territorio presentandosi ed evolvendosi verticalmente in un pennacchio a forma molto dispersa. Al momento la nube sembra spostarsi in direzione della strada del Vallone“. “Anche le stazioni di qualità dell’aria del Monfalconese – chiarisce Scoccimarro, dopo aver sentito i vertici di Arpa – non rilevano criticità per le polveri sottili. In particolare per la zona di Ronchi sono state compiute le misurazioni nell’area sportiva e in zona pietra rossa, ma anche in più punti di Monfalcone, quali via Aquileia e via Don Fanin. I dati rilevati con il contaparticelle sono ampiamente sotto i valori soglia di attenzione”. La città di Monfalcone viene inoltre monitorata da una stazione che misura, tra gli altri parametri, il PM10 ogni ora”.