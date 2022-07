PoltroneGolose Exxx…Polzive!!! Fedriga cerca un direttore di staff, domande entro il 22 agosto; Ziberna un portavoce per l’ufficio stampa. Domande entro il 26 luglio.

Sul sito del comune di Gorizia è stato pubblicato un avviso finalizzato all’individuazione dei soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di portavoce del sindaco, 35 mila euri/anno. Si tratta di un incarico di natura fiduciaria preceduto da una selezione delle domande pervenute. Al termine della valutazione comparativa, il Segretario Generale predisporrà un elenco da trasmettere al Sindaco che individuerà a suo insindacabile giudizio il soggetto a cui affidare l’incarico. Il datore di lavoro si riserva la facoltà di svolgere un eventuale colloquio individuale motivazionale e di approfondimento su quanto dichiarato nella domanda. Non è prevista una graduatoria. Domande entro le ore 12 del 26 luglio. La notizia dell’avviso ha destato sorpresa negli ambienti degli uffici stampa in quanto a Gorizia, com’è noto, la struttura è stata guidata per diversi anni dalla giornalista Patrizia Artico, decana dell’ufficio stampa del comune (era entrata con il compianto Romoli) e che oggi, secondo quanto riporta “Il Piccolo”, sostiene di “guardarsi in giro”. Dal canto suo il sindaco Ziberna si limita a dire: “Ha fatto domanda in comune, sono fiducioso”.

Per quanto riguarda invece l’incarico regionale, i termini sono più interessanti. Si tratta di un avviso, scadenza ore 12 del 22 agosto, finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore di Staff presso la Direzione centrale finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Selezione per titoli ed eventuale colloquio. Avviso pubblicato sul sito della Regione. E’ richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o equipollenti conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999. L’incarico è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato. Durata tre anni, compenso annuo 120mila euri più missioni. Responsabile del procedimento: dott. Massimo Zanelli, Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione.