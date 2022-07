LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Lega divisa. Salvini furioso con Draghi. Giorgetti, Fedriga e Zaia col premier

Off record: “Draghi uno statista? Draghi un leader? tutte le volte che vedo Draghi con, alla destra Di Maio, mi viene da ridere.”

La fiducia a Draghi sconquassa la Lega e l’intero centrodestra. Non si sa come andrà a finire, ma resta oggettiva una divisione politica destinata a produrre in futuro notevoli incrostazioni. A partire dal discorso di Draghi al Senato di poco fa e le reazioni di Giorgetti (lo ha abbracciato) e di Salvini (viso corrucciato, uscito dall’aula molto nervoso). Un’immagine che può essere trasferita in periferia dove la Lega è profondamente divisa. In Friuli, Fedriga dà piena fiducia al premier, come Zaia in Veneto. Mentre la base, come in alcuni casi di leghisti friulani, è pronta a rifiutare qualsiasi sostegno al tecnocrate. Del resto i risultati si vedono. Fratelli d’Italia sta volando nei sondaggi e i leghisti duri e puri non si riconoscono nel banchiere. In Veneto Zaia e i suoi assessori ritengno “una pazzia” il voto anticipato, ma il vice segretario del Carroccio, Fontana, invoca le urne. A questo punto tutto è possibile e non è affatto scontato che la Lega dia la fiducia a Draghi. “Abbiamo fatto delle riflessioni che non posso anticiparle, perche’ adesso ci sara’ una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme”. A dirlo all’ANSA e’ la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno al termine della riunione del suo partito con il leader Matteo Salvini, con ministri, sottosegretari e parlamentari leghisti dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato.

Fonti qualificate della Lega presenti alla riunione con Salvini affermano che c’è “molta tensione verso Draghi”. Il premier nel suo discorso non ha risparmiato attacchi al Carroccio, ad esempio su balneari e taxi e sulla richiesta di uno scostamento di bilancio di 50 miliardi.