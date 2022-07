CaligoIsontino Exxx…Polzive!!! Evacuate circa 200 persone a Jamiano e Sablici. Il fumo e la cenere sopra la spiaggia di Grado.

Le fiamme che da ieri bruciano il Carso hanno ripreso forza da stamattina e si sono estese nella zona di Jamiano e Sablici (Doberdò del Lago), dove tra le 150 e le 200 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Il rogo sta procedendo oltre il confine sloveno e si è esteso per diversi chilometri. Vaste colonne di fumo e cenere stanno raggiungendo la spiaggia di Grado. Al momento l’A4 e la ferrovia, chiuse ieri, non sono ancora state riaperte ma la statale è nuovamente agibile dalla mattinata di oggi. Trenitalia ha istituito un servizio bus da Monfalcone a Duino; la circolazione sulle strade è comunque congestionata. Chiusa l’A4 nelle aree interessate dall’incendio, sia in direzione Trieste che in direzione Venezia.