VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! L’uomo Kronospan di Confindustria randellato dal sindaco Cisint. Monfalcone non è San Vito. La centrale A2A sarà chiusa. Esclusivo

La Centrale A2a sarà chiusa entro il 31 dicembre 2021, parola di Anna Cisint. Raso al suolo il ducetto della Delizia.

Tra poco il sindaco di Monfalcone riceverà il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. il garzone della Kronospan spa, colui che vorrebbe intossicare il Tagliamento e l’intera popolazione di San Vito al Tagliamento. La ragione dell’incontro è legata al processo di decarbonizzazione della centrale A2a per trasformarla in centrale a gas e idrogeno. La sindaca si oppone all’ipotesi mefitica e con lei anche i primi cittadini di Duino Aurisina, Staranzano e San Canzian. Il presidente Agrusti si è addirittura lamentato perchè una decisione così importante per la salute dei cittadini, sia messa nelle mani del popolo sovrano e cioè del consiglio comunale. Il ducetto della Delizia vorrebbe sequestrare anche la volontà popolare. Intanto ieri pomeriggio si é svolto un incontro in Regione per il futuro della centrale A2a. Tre le posizioni emerse: Sindaco di Monfalcone Cisint che auspica una rapida chiusura e l’inizio dello smantellamento delle infrastrutture perché questa città dal punto di vista ambientale é fragile e puntare invece su un hub crocieristico che darebbe una svolta alla vita economica e sociale alle città con un progetto avveniristico predisposto dall’architetto Morena per un diverso utilizzo dell’area al servizio della portualità e quale terminale per le navi da crociera e sede di un centro nautico e di un polo formativo. Il sindaco Anna Maria Cisint ha illustrato la posizione del Comune e le preoccupazioni della città per le ricadute che la realizzazione di un nuovo impianto a gas di 850 MW, praticamente il triplo dell’attuale, verrebbe ad avere per il territorio dal punto di vista sanitario, ambientale e sociale e ha presentato il progetto. Un sindaco dallo spessore alto, europeo, attento alla salute dei cittadini e alla combinazione posti di lavoro-ambiente. Un ragionamento completamente diverso da quello del suo collega di San Vito al Tagliamento Di Bisceglie che, in combutta col ducetto Agrusti, spinge per l’ampliamento della Kronospan nell’area del Consorzio Ponte Rosso. Il Pd clamorosamente a favore dei veleni nell’aria, del disastro ambientale del Tagliamento e delle falde acquifere risucchiate dalla caldaia della Kronospan.