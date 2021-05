UdineRiad Exxx…Polzive!!! Il capoluogo friulano invaso dagli arabi in festa per la fine del Ramadan. Fontanini e Ciani sul sofà. Proteste dei residenti di Via Marano e San Rocco. Esclusivo.

Dov’é l’Arabia? Fin dalle prime ore dell’alba, nella zona di via Roma e via Marano a Udine, sede del più grande centro commerciale islamico del Friuli, si sono dati appuntamento centinaia di musulmani per festeggiare la fine del Ramadan. Fedeli da tutto il Nord Est sono giunti in Friuli per l’occasione. Via Marano bloccata e residenti infuriati per la disinvoltura dei partecipanti in totale contrasto con le regole anti-covid. La polizia locale pilotata dal comandante Del Longo in attesa di ordini dell’assessore Ciani che ancora non si è visto. Residenti infuriati. Udine fuori controllo malgrado le paturnie sulla sicurezza dei leghisti. Nulla è cambiato rispetto al terzomondista Honsell, il sindaco più europeo che Udine abbia mai avuto. I musulmani chiederanno di adottare anche in Friuli le misure che il presidente Turco Erdogan applicherà nel suo paese, ovvero che dopo le festività per la fine del mese sacro islamico di Ramadan (Eid al-Fitr), previste da oggi a sabato, la Turchia porrà fine al lockdown anti-Covid e avvierà un percorso di “normalizzazione controllata”. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan.