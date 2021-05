SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Riccardi introduce il fattore umano nei bandi. Mistero sul concorso per la direzione del SORES. L’assessore vuole premiare De Monte ed escludere Trillò. Esclusivo

Il 7 maggio scorso, si sono svolte le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di valutazione dei candidati alla direzione Sores. Ma spunta un magheggio.

L’assessore al Virus del Friuli VG introduce il “fattore Umano” nei bandi di concorso. Giacchè Amato De Monte, primario della direzione anestesia di Udine, ha difeso a spada tratta il vicepresidente dalle puntuali osservazioni del responsabile del Pronto Soccorso di Trieste Alberto Peratoner sui numeri delle terapie intensive, i rimbalzi fra i reparti danno per certa la premiazione con la direzione del Sores di Palmanova. Un magheggio burocratico mai visto prima. Personale degli uffici regionali infuriati per lo sbrego procedurale cui sono stati spettatori. Si tratta dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico di un nuovo direttore del Sores che è stato pubblicato dall’Arcs con scadenza il 22 aprile scorso. L’attuale direttore Vincenzo Mione col 1 giugno andrà in quiescenza e sta esaurendo tutte le ferie arretrate. Gli increduli aspiranti sono 4, tutti anestesisti rianimatori: Gagliardi proveniente dall’Italia Meridionale, 2 friulani e l’udinese Giulio Trillò già direttore dell’elisoccorso ed ora direttore alla centrale operativa di Pieve di Cadore. Il dottor Trillò vanta una notevole esperienza nel campo delle emergenze, tuttavia non rientrando nel cerchio tragico di Riccardi e nemmeno di De Monte, molto probabilmente sarà espulso. Prima gli amici, poi la salute dei cittadini. Per questo motivo, l’assessore al virus ha dichiarato ieri che il “fattore Umano” è fondamentale. Il problema che si pone ora per la vischiosa sanità regionale è quello di far sparire il bando, metterla nel didietro ai 4 candidati, dare l’incarico ad Interim all’amico Amato De Monte e togliere il Sores dall’Arcs di Tonutti e farla passare sotto le ali del cocco Denis Caporale dell’Azienda sanitaria di Udine. Lo scopo del magheggio è duplice. Il vice presidente teme che l’irreparabile flop sulla sanità da lui provocato faccia perdere la faccia anche al doppio e ambizioso presidente Fedriga. Chi avrà il coraggio di portarsi dietro l’assessore al virus durante la prossima campagna elettorale. Per questo motivo Riccardi deve riuscire a mettere il bavaglio a chi critica la gestione fallimentare della centrale operativa regionale dell’emergenza. La soluzione De Monte va in questa direzione. L’assessore ed il suo fido confidente poco hanno gradito le accuse, vere e circostanziate, mosse dai sindacati durante la recente sessione della terza commissione. Non è passato inosservato il disagio dell’assessore quando, l’AAROI EMAC ha di fatto polverizzato una ad una le osservazioni del dott. De Monte. Lo stesso intervento finale di Riccardi è stato inconcludente con una presuntuosa ed arrogante disquisizione velata di minacce. Ora la doppia decisione col sequestro clamoroso di un avviso pubblico per la direzione del SORES.