CodroipoElettorale Exxx…Polzive!!! Sale la tensione nel Medio Friuli: Spunta il gruppo di Cambiamo con Toti come aggregatore del CentroDestra. L’asso nella manica del CentroSinistra. Esclusivo.

Settimana campale per la politica regionale. Da Gorizia a San Vito al Tagliamento e da Trieste a San Giorgio di Nogaro, passando per Monfalcone-Grado, le scosse sono di alto voltaggio. In mezzo c’è Codroipo città che, dall’alto dei suoi quasi 16mila abitanti, non ci sta a fare da comparsa. In questo senso i rimbalzi sono molto rumorosi e conducono a una prima scrematura di ciò che sta avvenendo sui due fronti.

Nel centrosinistra, la notizia della nascita del «Polo Civico» frutto della fusione tra le liste “Progetto” e “Altre Prospettive” fa capire che il soggetto amministrativo è destinato ad ingolosire colui che dovrà presentarsi come candidato sindaco nella prossima primavera. Il centrosinistra, dopo la quasi ventennale esperienza del duo Tonutti-Boem, non scarta l’ipotesi di quest’ultimo. Vittorino è il Veltroni del Nord Est, il suo approccio curiale è ancora ben stampato in palazzo. Vieppiù che Boem è presidente della Fondazione Don De Roja di Udine. Tuttavia anche a Codroipo il retroscena ribalta la scena e, come per una serie di allineamenti planetari, nel centrodestra, visto il deserto dell’offerta politica in campo, spunta un nuovo aggregatore elettorale. Si tratta di Fulvio Zamparini coordinatore provinciale di “Cambiamo con Toti” che fa riferimento in FVG a «Regione Futura» di Saro-Zanon-Castenetto. Zamparini copre a Codroipo un vuoto di agibilità politica clamoroso, malgrado gli incontri carbonari di Zanin-Mtf e D’Antoni cha hanno fatto infuriare i vertici regionali del partito di Berlusconi. Le divisioni in Forza Tragica sono rappresentate dalle incomprensioni fra l’esponente dei senior azzurri Angelo Castellani e lo storico braccio destro di Riccardi, il Richelieu Cesarino Toso. Il dramma dei forzisti è quello del simbolo. Chi crede ormai in Forza Italia? Le stesse divisioni si avvertono fra le civiche. Gli Innovatori, dopo l’exploit dell’alcoltest per i consiglieri comunali, sono spariti, così pure i seguaci del questurino ficcanaso Thierry Snaidero la cui creatura, “Circolo La Tribuna”, stenta a carburare. Restano Lega e Fratelli d’Italia. La Lega appare tranquilla, forte dell’opzione Zoratti, il vice sindaco più amato del Medio Friuli, mentre per Fratelli d’Italia l’incastro diventa davvero clamoroso. Il sindaco uscente gode della corsia preferenziale con Luca Ciriani e il suo futuro pare destinato a Trieste, mentre all’orizzonte spuntano le opzioni Gorizia e Latisana. Perchè introduciamo Gorizia e Latisana? semplice. A Gorizia i patrioti vogliono mettere il timbro sul nome del candidato 〈Ziberna, scaricato Forza Italia〉 e a Latisana il ricordo va a 5 anni fa. Intanto “Cambiamo con Toti” diventa l’ago della bilancia delle prossime amministrative.