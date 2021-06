VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! La regione contro la ciminiera Kronospan. Il Comitato Abc ricevuto a Trieste. Il capogruppo PD Moretti, impacciato per Di Bisceglie, tira pacco. Esclusivo

All’atlantista Honsell tocca far valere le ragioni della sinistra ambientalista smarrite in Friuli dopo l’exploit Serracchiani: «Come Open Sinistra Fvg – afferma Honsell – sosteniamo il Comitato e ci adopereremo affinché siano approvate al più presto delibere adeguate». Il capogruppo in regione del PD Diego Moretti, quasi infastidito dalla presenza degli esponenti anti-Konospan a Trieste. Il problema del capogruppo è evidente. Il maggior esponente del PD della bassa Pordenonese, Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento è uno dei più attivi sostenitori del progetto di avvelenamento dell’area. Pertanto, la delegazione del Comitato ABC di San Vito guidata da Eleonora Frattolin, Lucia Mariuz e dal consigliere Centis, è stata ricevuta a palazzo Oberdan dal presidente del consiglio Zanin e dai consiglieri Honsell, Liguori, Dal Zovo, Capozzella, Nicoli, Bidoli, Singh e Barberio. Quest’ultimo ha riferito di essere molto preoccupato per le possibili conseguenze che il progetto di ampliamento della Kronospan potrebbero determinare sul fiume Tagliamento, ricco di un ecosistema studiato in tutta Europa. Inoltre il fumo degli scarti di legno bruciati a San Vito, raggiungerebbero senza difficoltà Codroipo, Varmo e Camino. Per questo motivo il presidente Zanin ha riferito alla delegazione che informerà l’assessore Scoccimarro delle problematiche ambientali derivate dall’eventuale nuovo impianto.