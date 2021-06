CaligoUdinese Exxx…Polzive!!! In consiglio comunale il peggio degli sbagliati: Nel salone di Aiace, Della Negra in stile Palagym. Esclusivo

Fu l’incredibile Serracchiani a capire che gli amministratori friulani avrebbero avuto bisogno di un galateo. Un agile pamphlet su come comportarsi e vestirsi destinato agli eletti nelle istituzioni. L’utilità del bignamino è testimoniata dagli indumenti con cui alcuni consiglieri e un’assessora hanno esibito ieri sera in sala Aiace a Udine. Ad Aiace, gigante mitologico che impone una riflessione sulla fragilità umana è intestata la sala dove si è tenuta l’adunanza. Si discuteva di equilibri di bilancio e di impegni di spesa; nuova sede alla Protezione Civile che un elegantissimo Andrea Cunta ne ha esplicitato le ragioni; lo scombinato acquisto dell’Odeon e la sfiducia a uno dei peggiori assessori 〈Asia Viviana Battaglia〉 dopo i fulminati di Progetto Fvg e di Fratelli d’Italia 〈Olivotto〉. La richiesta di dimissioni contro l’assessora della Lega in crisi su mese e centri estivi, era stata sottoscritta da tutti consiglieri dell’opposizione. Messa ai voti è stata liturgicamente respinta dai 22 consiglieri di maggioranza contro i 13 dell’opposizione. Ormai sulla tragedia amministrativa degli sbagliati si è detto di tutto e di più e anche i simboli hanno un loro significato. Aiace e l’inguardabile t-shirt attillata di Armani del consigliere Della Negra esibita come quelle di Diego Bianchi in “Propaganda live”.