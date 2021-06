CapitomboloPd Exxx…Polzive!!! Accordo Agrusti-Di Bisceglie per sistemare Renato Mascherin presidente di Ambiente e Servizi. Rischio interessi in conflitto. Esclusivo

All’assemblea convocata stasera almeno una decina di comuni soci di Ambiente e Servizi non hanno digerito il magheggio compiuto da Agrusti e Di Bisceglie per favorire la nomina di Mascherin presidente al posto del fuoriuscito Gasparotto. Come previsto si é compiuto un clamoroso inciucio Pd-centrodestra vedi Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il sindaco di San Vito al Tagliamento con i nomi di Stefano Bit, Lara Borin, Francescut e Franca Tomè.

Il presidente del Consorzio Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, per volere dei maneggioni del Pd di Di Bisceglie e in combutta col ducetto Agrusti, ha eletto presidente della società Ambiente e Servizi che è socia dello stesso stesso Consorzio. In pratica, Renato Mascherin, l’uomo indicato dal sindaco Di Bisceglie alla presidenza di Ambiente e Servizi si troverà in una condizione di clamoroso conflitto d’interessi a causa delle due cariche: Controllato e Controllore. Un conflitto d’interesse in piena regola. A Di Bisceglie l’operazione serve per occupare la poltrona di presidente del Consorzio Ponte Rosso quando avrà terminato l’esperienza di sindaco. Tutto calcolato. A cascata vi é anche la questione Kronospan che, con un presidente amico, l’ampliamento non avrebbe difficoltà a venir realizzato. Intanto é annunciata per domani, martedì, una manifestazione a Trieste del comitato ABC Ambiente Bene per le Comunità. Alle 12.30, davanti al Consiglio Regionale in piazza Oberdan, sono previste una MANIFESTAZIONE SILENZIOSA e una CONFERENZA STAMPA. Alle 13.30, su convocazione del presidente del Consiglio ci sarà un incontro con i capigruppo delle varie forze politiche per illustrare le nostre RAGIONI e le nostre PROPOSTE contro il progetto tanto accarezzato dal Pd Pordenonese.