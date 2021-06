PescicaniFriulani Exxx…Polzive!!! Best Beach 2021: Lignano Pineta presenta il primo box combinato doccia e water insieme. Rischio tetano sulle gettoniere a Sabbiadoro. Esclusivo

Questa che si vede nel breve video, è una soluzione combinata water-doccia che ha sorpreso tutti concorrenti alla sesta edizione del Best Beach 2021, l’unico riconoscimento nazionale per i lidi di eccellenza. Nelle docce di Lignano Pineta, spiaggia in concessione alla spa Lignano Pineta di Ardito, la tazza del water è abbinata alla doccia. Nello stesso angolino si può fare pipì, popò e doccia. Per chi volesse solo rinfrescarsi, non c’è altra soluzione, doccia coi piedi nel water. La Lignano Pineta Spa di Ardito, oltre ai giannizzeri, ha introdotto questa soluzione per schifare i vacanzieri. Qualsiasi dipartimento di igiene e profilassi, nel caso Latisana, solleverebbe dubbi rispetto alla carente salubrità del servizio. Tuttavia anche la Lisagest, presieduta del futuro sindaco Emanuele Rodeano, si distingue per accoglienza e pulizia dei servizi. La foto in calce e in copertina, mostra lo stato delle gettoniere delle docce a pagamento. Il pericolo di venire infettati dal tetano è reale vista la ruggine che circonda i dispositivi dove inserire le monete. Tornando al prestigioso premio Best Beach, le caratteristiche sono suddivise in tre categorie: “Best Beach Bar“, per gli stabilimenti balneari e i ristoranti sulla spiaggia all’avanguardia nell’ambito del food & beverage; “Best Beach Design“, per gli stabilimenti balneari con particolare attenzione al design, all’architettura e all’estetica costruttiva dei propri manufatti; e “Best Italian Beach“, per le tradizionali “spiagge all’italiana”. A vista d’occhio non ci sono speranze per le spiagge friulane vieppiù che mostreremo lo stato di alcuni angoli gradesi nei prossimi giorni. Gli organizzatori fanno sapere che c’è tempo fino al 29 agosto per partecipare. Lo scorso anno il premio è stato vinto dai Bagni 77 di Senigallia (Marche), migliore stabilimento balneare d’Italia del 2020. Ecco la gettoniera.