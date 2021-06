UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Fontanini-Ciani si arrendono: Notte violenta in via Roma 3 stranieri in ospedale 5 denunciati. Il sindaco presenta Udinestate. Spunta il giallo del presidio. Esclusivo

Un gruppo di 6 persone, tutti africani, originari dell’Africa del Nord sabato notte si è pestato con bottigliate, sedie e cazzotti. Sul selciato del quartiere degradato di via Roma sono rimaste ferite tre persone, cinque sono state denunciate dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il sesto in libertà.

Il quartiere delle magnolie, 200 metri dal palazzo, irrimediabilmente abbandonato. Vestaglia preferisce le matinée ai compiti più complicati e mantenere fede al programma. Due giorni prima, il sindaco aveva illuso i cittadini presentando il programma Udinestate 2021 del capoluogo, inteso come loggia del Lionello. Il buen rituro degli scappati di casa.

Fontanini-Ciani-Cisilino e il semiufficiale Dri 〈candidato nel 2018〉 sono i responsabili del fallimento sul tema più caro alla lega: La sicurezza. E sullo sfondo spunta il giallo del promesso presidio del posto fisso di polizia in via Leopardi. Doveva essere attivato coi primi di giugno. Ancora non si è visto nessuno. La resa.