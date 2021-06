SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Gli albergatori di Lignano Pineta e Riviera si sono rotti i coglioni del regime di monopolio di Pozzo e Ardito. L’on. De Carlo: Scardinare questo sistema che non funziona. Esclusivo

A Lignano, da almeno un paio d’anni è bufera costante, fulmini e saette contro la stramba applicazione di una concessione demaniale marittima che non concede spiagge libere né a Lignano Pineta e nemmeno a Riviera. I concessionari, Pozzo e Ardito sorridono come il sole. Tuttavia la situazione sta diventando sempre piú incandescente pur in presenza di un pronunciamento del Tar di Lecce che ha respinto un ricorso dell’ Antitrust contro la proroga delle concessioni balneari. Si trattava di uno dei tanti ricorsi che l’Agcom ha presentato nei mesi scorsi contro le amministrazioni comunali “colpevoli” di avere applicato una legge dello Stato, e quella del Tar di Lecce che sentenzia la prima pronuncia favorevole ai piccoli concessionari che hanno ottenuto le concessioni demaniali dal comune. Il punto dolente in Friuli resta però quello del regime venezuelano applicato a Pineta e Riviera dai concessionari Ardito e Pozzo che detengono un patrimonio complessivo di circa 6.000 ombrelloni. Gli albergatori di Lignano hanno inviato un esposto alle autorità competenti in cui chiedono e diffidano i concessionari dal precludere a turisti e cittadini lignanesi l’accesso ai tratti di spiaggia in gestione agli stessi, cessando immediatamente l’apposizione di cancelli o strutture di qualsivoglia natura e impeditivi della libera fruizione. Sulla questione interviene anche l’onorevole dei 5 Stelle Sabrina De Carlo, origini lignanesi, che contesta la condizione di monopolio impressa dai concessionari: “Abbiamo l’urgenza di risolvere la procedura di infrazione europea, evitando tra l’altro eventuali e disastrosi rallentamenti dell’iter del Pnrr e dobbiamo ridare al settore la dignita’ che merita basata sui principi di concorrenza, imparzialita’, trasparenza e pubblicità. Il sistema delle gare ad evidenza pubblica per la gestione di un bene prezioso e limitato come le spiagge, non puo’ piu’ essere rimandato.