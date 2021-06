PrimorskiDnevnik Exxx…Polzive!!! Il quotidiano di Trieste in lingua slovena fra i giornali più sovvenzionati dallo stato. Esclusivo

Fonte Primaonline:

E’ stata assegnata la prima prima delle due quote annuali di contributi pubblici diretti ai quotidiani che ne hanno fatto richiesta in base ai criteri stabiliti dalla legge, al giornale in lingua slovena diretto da Igor Devetak, Primorski dnevnik, la tranche è di 833.334,04 euro. Una cifra spaventosa se confrontata con la scarsa diffusione e tiratura del giornale. I contributi sono pubblici e sono quelli diretti ai quotidiani distribuiti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio.

Le quote maggiori delle nuove attribuzioni replicano sostanzialmente quelle dell’anno precedente. Eccole:

Dolomiten 3.088.498,02 euro

Famiglia cristiana 3.000.000 euro

Libero quotidiano 2.703.559,99 euro

Avvenire 2.533.353,97 euro

Italia oggi 2.031.266,98 euro

Il quotidiano del Sud 1.848.080,44 euro

Il manifesto 1.537.625,76 euro

Corriere Romagna 1.109.178,49 euro

Cronacaqui.it 1.103.650,03 euro

Il Foglio 933.228,99 euro

Primorski dnevnik 833.334,04 euro

Il Cittadino 712.049,4 euro

Cronache di (Libra editrice) 629.978,39 euro

Quotidiano di Sicilia 524.703,62 euro

Neue Südtiroler Tageszeitung 516.650,56 euro

Il giornale aveva avuto un lampo di successo nazionale con lo scoop dell’incidente avvenuto lo scorso anno nei pressi di Erpelle-Kozina al confine italo-sloveno, dove una coppia era stata fermata da uomini in divisa. Intervenne l’ambasciatore sloveno a Roma.