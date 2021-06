UdineseCalcio Exxx…Polzive!!! Il consiglio regionale esalta la convenzione Honsell-Pozzo. Cartellino rosso per Fontanini. Voleva piantare patate? Esclusivo

Fontanini letteralmente abbandonato anche dai suoi. Ieri i consiglieri regionali della Lega, trascinati dalla mozione dell’ex sindaco Honsell sullo stadio Friuli, hanno votato a favore. Il consigliere regionale di Open fvg aveva presentato una mozione che affermava la validità del contratto atipico legittimamente stipulato fra il comune di Udine e la società di calcio. Col voto unanime di tutto il consiglio è stato riconosciuto l’aspetto tecnico-amministrativo che ha consentito di risolvere il difficile tema della riqualificazione degli stadi. L’ex sindaco si è detto soddisfatto dell’esito del voto del consiglio tenendo a precisare che la soluzione ha permesso al comune di Udine di risparmiare una cifra di circa un milione di euri-anno. Cartellino rosso per Fontanini coglionato anche da Mariagrazia Santoro: «Che ci fa…ci pianta patate?». Ormai l’attività amministrativa del centrodestra friulano è dedicata solo a impegnare il proprio tempo in pranzi e cene. E la città brucia. E’ stato registrato un nuovo episodio di violenza in Via Leopardi.