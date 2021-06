UdineBrucia Exxx…Polzive!!! Ennesima rissa in via Leopardi. Fontanini e Ciani rispondono coi fuoristrada d’assalto da 50mila euri l’uno destinati ai 2 cani. Esclusivo.

Grande festa ieri in via Marco Volpe quando la bisarca che trasportava i due pick up acquistati per le preziose bestie, ha scaricato i mezzi nel parcheggio del comando. Cisilino-Ciani-Bolzicco e un ufficiale senza laurea non stavano nella pelle. La Polizia locale, dopo la propaganda sulle pistole elettriche e la promessa di un impegno maggiore sulla sicurezza, intorta gli elettori presentando i due mezzi di trasporto per i lupacchiotti acquistati alcuni mesi fa.

Mentre le partite iva sono alla canna del gas, il centrodestra degli scappati di casa udinesi si preoccupa della dotazione e delle regole d’ingaggio per i pastori antidroga. Fra un accessorio e un altro, ovvero i due fuoristrada, box-cuccia da 8mila euri, alimenti selezionati (migliori delle mense nelle scuole) e altre voci, il costo dell’operazione canina si aggira attorno ai 150mila euri. Paga pantalone e a Udine la situazione è ormai fuori controllo. Le risse e gli accoltellamenti sono ormai all’ordine del giorno e della notte. Dopo la violenta scazzottata di venerdì, un’altra rissa è scoppiata lunedì sera. Un nordafricano è stato costretto a farsi trasportare al pronto soccorso per una profonda ferita alla testa. Nel quartiere della Magnolie e in via Leopardi io residenti sono esasperati. Gli stranieri dormono sui marciapiedi o nei corridoi d’ingresso dei condomini. La tensione è alle stelle e i cittadini sono impauriti dai ceffi senza dimora che si sono ormai impadroniti dell’area. I leghisti residenti nella zona, Marioni, Foramitti e Bernetti, oltre a farsi fotografare in stile sudamerica col sindaco e assessore, non sanno a chi rivolgersi se non a se stessi. Udine senza controllo, finita la benzina nel serbatoio delle promesse da piazzisti. Paradigma del fallimento amministrativo di Fontanini e i suoi ruffiani.