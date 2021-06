CaligoCodroipo Exxx…Polzive!!! L’ASP Moro di Giovanni Castaldo sotto pressione. Il Comitato Paritetico Regionale fa annullare la gara da 23 milioni di euri. Esclusivo

La nuova gestione dell’ASP-Moro di Codroipo timbrata Castaldo-Battiston rasa al suolo alla prima prova.

La contestazione sulla gara europea da parte del Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione sociale è sui numeri che non tornano: come può fornire un buon servizio l’azienda vincitrice se si riducono gli standard complessivi delle mansioni e si abbassa il minutaggio di assistenza agli ospiti dai 110 minuti al giorno ai 100 indicati nel bando? Secondo i ricorrenti mancherebbero circa 600mila euri all’anno di quota per il personale: 3 milioni in 5 anni. Uno dei punti chiave che ha avuto come conseguenza l’annullamento del bando è questo. Poi c’è stato un ricorso al Tar e una missiva inviata all’assessore Riccardi che ha la competenza e vigilanza su Sanità, Sociale e sulle Asp della regione. Così, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugni scorso, il presidente del cda Giovanni Castaldo (quota Fratelli d’Italia Marchetti), trasmetteva al Direttore Generale e Rup del procedimento, Valentina Battiston, il provvedimento di revoca della procedura di “Gara europea per l’affidamento della gestione integrata dei servizi dell’area anziani, disabilità, educativa minori e altri servizi accessori dell’Asp Daniele Moro di Codroipo (UD)”. Valore: 22 milioni 681 mila euri più Iva. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 09.07.2021. Tutto annullato.

La gara è stata oggetto di osservazione da parte del Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale (costituito da: Agci-Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl ed Uil-Fpl) di Udine a firma del suo Presidente Gian Luigi Bettoli che richiedeva all’A.S.P. la Revoca per riferite incongruenze relative sia al calcolo dei costi dei servizi che rispetto della legislazione appaltistica vigente. In realtà, all’A.S.P. erano pervenute quattro richieste di chiarimenti da parte di soggetti interessati alla procedura di gara. Inoltre in data 19.06.2021 era stato notificato all’A.S.P. il ricorso al Tar Fvg con istanza di sospensiva volto all’annullamento del Disciplinare di Gara in parola. La gara d’appalto prevedeva l’affidamento dei seguenti servizi integrati per: Anziani Non Autosufficienti di Terzo Livello, Centro Diurno “Casa di Giorno”; Servizio di Assistenza Domiciliare e Aiuto Domiciliare; Servizio di Consegna Pasti Caldi a domicilio; Area minori Comunità alloggio e Centro Diurno per minori “Casa Santina”; Centri Estivi, Asilo Nido aziendale e Manutenzione Aree Verdi.

Il Comitato Paritetico aveva sollevato il principio della norma regionale sui Servizi Sanitari e socio assistenziali che prevede, nel caso della specificità del bando, un punteggio dell’85 per cento per la qualità e il 15 per cento per il prezzo.