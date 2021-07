CaligoFriulano Exxx…Polzive!!! Mattiussi dà il benservito al centrodestra e consegna il Nogaro alla sinistra. Marosi a Latisana: i capricci di Fratelli d’Italia. Esclusivo

Il sindaco Roberto Mattiussi ha confermato le dimissioni. Lo ha fatto poco fa con un messaggio su facebook. Rumors interni al palazzo danno per certe anche le dimissioni della segretaria comunale Cantarutti che avrebbe scelto Latisana. A San Giorgio la dirigente resterà a scavalco.

A San Giorgio di Nogaro, come testimonia BassaParola, può succedere di tutto e l’incontrario di tutto. E ieri sera se n’è avuta conferma col dimissionario sindaco che non ha voluto nemmeno presentarsi in aula per l’ultimo consiglio comunale. Non c’è bisogno di attendere la conferma ufficiale delle dimissioni, il sindaco uscente sta già pensando alle elezioni di ottobre e alla profilatura della propria lista. Se sarà lui il candidato o il fido Fiorin della Lega e uomo di Budai, sarà ancora tutto da decidere. Per il centrodestra e soprattutto per il gruppo che fa riferimento al quotato gruppo di Paride Cargnelutti, non ci sono margini per una ricucitura e lo stessi Mattiussi non si straccia le vesti per riabbracciare coloro che ha cacciato solo poche settimane fa. In questo senso per l’intramontabile Del Frate 〈articolo 1〉 si apre un’autostrada. Ancorchè i vertici regionali del PD non siano molto entusiasti della scelta, l’ex sindaco ha iniziato a dare forma al telaio da presentare a ottobre, Recuperato il gruppo di Bonetto, resta ancora oggi aperta l’incognita Daniela Corso del PD. Uno scenario di candidati sindaco che potrebbe arricchirsi della presenza dell’ambientalista Paolo De Toni, leader di una lista civica dai forti connotati green a cui un gruppo espressione della società civile sta lavorando. Un ingorgo elettorale da brivido per i sangiorgini da sempre laboratorio politico del civismo friulano. Anche nell’ultima tornata, nessuna lista era rappresentata da un simbolo di partito. Altamente partitica invece la questione a Latisana, comune a un tiro di schioppo da San Giorgio e interessante snodo politico della Bassa Friulana che va ad incrociare il triangolo con Lignano. Dopo le aperture, le smentite e le sollecitazioni di Progetto Fvg con Ezio Simonin, il centrodestra locale inizia ad accusare i primi sintomi di una forte irritazione. Secondo i ben informati del centrodestra, il candidato sindaco dovrebbe essere in quota Fratelli d’Italia. Per questo motivo tutti attendono che la Lanfranco Sette sciolga la riserva e non sanno spiegarsi il motivo del temporeggiamento. I più maliziosi in questa attesa, intravedono la volontà dell’attuale presidente del Consorzio di candidarsi alle regionali. Col partito di Giorgia Meloni in grande spolvero, le probabilità di ottenere il seggio a Trieste sono molto alte e pur in presenza di una concorrenza molto agguerrita come quella di Anzil a Rivignano e Marchetti a Codroipo, Lanfranco Sette gode di un alto dispositivo di voti. Nel caso di una rinuncia di Lanfranco Sette, entrerebbe in gioco Forza Tragica calando la candidatura di Sandro Vignotto gradito a una parte della Lega locale 〈Spagnolo〉. Restano centrali ai fini del successo della coalizione, le figure della consigliera regionale Maddalena Spagnolo, del facente funzioni di sindaco Valvason e di Della Mora.