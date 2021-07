SqualiTossici Exxx…Polzive!!! La regione Fvg chiede chiarimenti alla Kronospan rispetto al progetto di avvelenare la bassa pordenonese. Rasi al suolo i ducetti. Esclusivo.

Per i nipotini di Adolfo, dopo il baccalà ricevuto contro l’Italia agli europei e il ricorso al Tar sull’audizione pubblica, questa perturbabile estate si sta trasformando in un forno. In conseguenza alle decine di osservazioni che i cittadini, comitati, associazioni, residenti e famiglie per bene hanno presentato agli uffici regionali rispetto alla progetto di ampliamento della Kronospan di Massimo Cenedella, l’azienda austriaca ha chiesto una proroga di 180 giorni per fornire la documentazione richiesta. In genere gli uffici concedono 30 giorni ma, nel caso, la deroga di 6 mesi richiesta dalla ditta è stata ragionevolmente accolta.

La Kronospan dovrà fornire chiarimenti rispetto alle richieste del Servizio di Valutazione Ambientale; al piano di campionamento; allo stabilimento Silva Srl (quello dove dovrebbero arrivare le tonnellate di scarti da bruciare e intossicare l’aria della bassa pordenonese) e le osservazioni degli enti coinvolti. Evidentemente gli uffici regionali, prima di autorizzare un simile ampliamento, vogliono riflettere a lungo. I danni all’ambiente, all’ecosistema dell’area, alla biosfera del Tagliamento, alle falde acquifere e molte altre corrosioni ambientali sono concreti. E’ un primo, importante successo da intestare a quella parte di popolazione che pensa al futuro, alle prossime generazioni e a salvaguardare il pianeta contro i devastatori del territorio e gli avvelenatori della Bassa Pordenonese.

Sei mesi di proroga significa andare a dopo le elezioni del comune di San Vito. Un tempo strategico per consentire alla nuova maggioranza di chiudere definitivamente in consiglio comunale la partita dei veleni Kronospan e salvare l’ambiente.