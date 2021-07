Malika, la lesbica in Mercedes, si scusa.

Malika Chalhy, la ragazza di Castelfiorentino cacciata da casa dalla propria famiglia perché lesbica, è stata immortalata alla guida di una Mercedes. Questa storia postata sui social ha generato alcune perplessità: si può vedere Malika alla guida di una Mercedes appena uscita dal concessionario. Fin qui nulla di male se non fosse che per permettere alla ragazza di farsi una nuova vita lontano da una famiglia che non la voleva più, erano state lanciate due raccolte fondi che avevano racimolato complessivamente 140 mila euro. Soldi che le erano serviti per trovare una casa a Milano, dove ha deciso di trasferirsi, e, a quanto pare, di comprarsi un’automobile. Una macchina costata, in offerta,17 mila euro, come ha confessato la stessa Malika in un’intervista a Tpi.it. Oggi, la maneggiona si scusa e rivela di sentirsi in dovere di dare delle spiegazioni. «Gli articoli che sono usciti tra ieri e oggi, mi hanno fatto star male perchè ricchi di cose non vere e raccontate male… ». Ma va da via il cul.